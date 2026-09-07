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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θλίψη ΠτΔ για Πόπη Χριστοφόρου: «Σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας»

 07.09.2026 - 13:43
Θλίψη ΠτΔ για Πόπη Χριστοφόρου: «Σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας»

Γραπτή δήλωση εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης για τον θάνατο της Πόπης Χριστοφόρου

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Πόπης Χριστοφόρου, της τραγικής μάνας των ηρωικών δίδυμων παλληκαριών, Μίλτου και Χρίστου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί.

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Η Πόπη Χριστοφόρου υπήρξε σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας. Μέσα από τον αβάσταχτο πόνο της τόσο άδικης απώλειας των δύο παιδιών της, μετέτρεψε την προσωπική της οδύνη σε διαρκή αγώνα για δικαιοσύνη, ευθύνη και λογοδοσία.

Με τη στάση και τον αγώνα της υπενθύμιζε σε όλους μας μια θεμελιώδη υποχρέωση: ότι η Πολιτεία οφείλει να είναι πάντοτε υπόλογη απέναντι σε κάθε οικογένεια που εμπιστεύεται τα παιδιά της στην πατρίδα, απέναντι σε κάθε άνθρωπο που υπηρετεί την Πολιτεία και απέναντι σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας.

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Η μνήμη της θα παραμείνει άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μνήμη του Μίλτου και του Χρίστου και με τον αγώνα μιας μάνας που δεν έπαψε ποτέ να ζητά δικαίωση για τα παιδιά της.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης και εμένα προσωπικά, εκφράζω βαθύτατα συλλυπητήριά στους οικείους της.

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