Θλίψη ΠτΔ για Πόπη Χριστοφόρου: «Σύμβολο ψυχικής δύναμης, αξιοπρέπειας και αγωνιστικότητας»

Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Πόπης Χριστοφόρου, της τραγικής μάνας των ηρωικών δίδυμων παλληκαριών, Μίλτου και Χρίστου, που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο Μαρί.