«Πριν φύγει η Πόπη τα έγραψε όλα σε ένα χαρτί» - Η επιθυμία της για την κηδεία της (VIDEO)

Μετά τον θάνατο των δίδυμων αγοριών της στο Μαρί, του Μίλτου και του Χρίστου, αποκαλούσε τον κ. Δίπλαρο ως «γιό της», αυτό αποκάλυψε ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή του Sigma «Μεσημέρι και Κάτι».

Ο κ. Δίπλαρος ανέφερε ότι η κ. Πόπη, «έσβησε» στο σπίτι της πλάι στον σύζυγο της Μιχάλη και την κόρη της Γεωργία. Η κ. Πόπη έδινε μάχη με τον καρκίνο και την Παρασκευή επέστρεψε στο σπίτι της από το Ογκολογικό.

Η επιθυμία της για την κηδεία της

«Πριν φύγει από τη ζωή, τα είχε γράψει όλα σε ένα χαρτί τι πρέπει να γίνει, πού θα πρέπει να ταφεί, τι ρούχα πρέπει να φοράνε όσοι θα πάνε στην κηδεία. Όπως ζήτησε δεν θέλει κανείς να έρθει με μαύρα στην κηδεία. Τα είχε σχεδιάσει και οργανώσει όλα όπως πάντα έκανε η αγαπημένη Πόπη. Θα τη θυμόμαστε, δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε ποτέ, έγινε δύναμη και θάρρος σε όλους μας που περνούσαμε δυσκολίες και ποτέ δεν ένιωσε κάποιος πότε όλο αυτό τον πόνο που περνούσε, τον έκρυβε», ανέφερε ο κ. Δίπλαρος.

Ο κ. Δίπλαρος είπε «ζώντας την Πόπη από πολύ κοντά, ήξερα ότι θα τα είχε φροντίσει όλα, έτσι ήταν πάντα στη ζωή της. Ήταν δίπλα πάντα στα δίδυμα της αγόρια τα οποία έφυγαν από τη ζωή τόσο τραγικά και αυτή η ηρωδιάς μάνα με το απαράμιλλο σθένος, την αγάπη μια αγάπη που ξεχείλιζε και από το πρόσωπο της και από την συμπεριφορά της μας είχε αγκαλιάσει όλους, εμένα με αποκαλούσε ως τον γιό της μετά που έχασε τα παιδιά της».

Όπως αποκάλυψε ο κ Δίπλαρος, «είχαμε πολύ συχνή επικοινωνία, γνώριζα για την περιπέτεια της υγείας της, κάποια στιγμή και η ίδια και η οικογένεια της, πιστέψαμε μπορούσε να τα καταφέρει μετέπειτα δυστυχώς ο Θεός είχε άλλα σχέδια, φαίνεται ότι την ήθελαν τα αγόρια της κοντά τους και πολύ σύντομα. Φεύγει σε μικρή ηλικία για να συναντήσει τον Μίλτο και τον Χρίστο που αγάπησε πάρα πολύ και κρατούσε άσβεστη τη μνήμη τους, όχι μόνο των παιδιών της αλλά και τους υπόλοιπους αδικοχαμένους του Μαρί».

«Έφυγε με τον καημό αλλά και το κεφάλι ψηλά, ήταν πάντα χαρούμενη σε όλους. Πολλοί έλεγαν πώς είναι η Πόπη έτσι, φαίνεται ότι περνούσε κάτι άλλο εντός, το ζούσε και το βίωνε, και μάλιστα είχαμε πολλές φορές συζήτηση μου έλεγε χαρακτηριστικά “έφυγαν τα αγόρια έχω όμως την κόρη μου και πρέπει να σταθώ εκεί με τον σύζυγο μου τον Μιχάλη, βράχος”.»

Καταλήγοντας ο κ. Δίπλαρος επισήμανε «αγκάλιασε όλα τα παιδιά σαν να ήταν δικά της, γιατί είχε και νηπιαγωγείο. Ήταν απίστευτη δύναμη δεν πρόκειται να την ξεχάσουμε».

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