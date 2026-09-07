VIDEO - Χτύπησε το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές - «Πρέπει να μπουν τα κεφάλια μέσα»

Μιλώντας στη κάμερα του Sigma, δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά.

«Ήρθαμε πίσω δυναμικά στο σχολείο μας με νέους στόχους νέες εμπειρίες και να περάσουμε καλά τη φετινή χρονιά», δήλωσε η πρώτη μαθήτρια.

Μια άλλη μαθήτρια ανέφερε πως, «με τη βοήθεια των καθηγητών και της Διευθύντριας μας θα έχουμε μια αρκετά ομαλή χρονιά».

«Πρέπει να μπουν τα κεφάλια μέσα πιστεύω για το μέλλον μας, να σοβαρευτούμε», τόνισε ένας άλλος μαθητής.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφεραν: