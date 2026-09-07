Φον ντερ Λάιεν σε Χατζηπαντέλα: «Καμία αποζημίωση σε κτηνοτρόφους στα κατεχόμενα για τον αφθώδη πυρετό» - Στο επίκεντρο η μη τήρηση των κτηνιατρικών πρωτοκόλλων

Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη, καθώς η τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν έρχεται σε απάντηση επιστολής του Ευρωβουλευτή Μιχάλη Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ-ΕΛΚ), ο οποίος είχε θέσει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ζήτημα των ευρωπαϊκών γεωργικών ενισχύσεων στις κατεχόμενες περιοχές, με αφορμή την έξαρση του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο.

Ο Ευρωβουλευτής είχε επισημάνει ειδικότερα τη μη τήρηση ή τα κενά στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κτηνιατρικών πρωτοκόλλων και των κανόνων για την υγεία και την ευζωία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, τονίζοντας ότι οι ελλείψεις στους ελέγχους στις κατεχόμενες περιοχές δημιουργούν κινδύνους για την Κυπριακή Δημοκρατία, τα γειτονικά κράτη μέλη και την ακεραιότητα της Ενιαίας Αγοράς.

Σε δήλωσή του, ο κ. Χατζηπαντέλα χαιρετίζει την ξεκάθαρη απάντηση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της υγείας των ζώων, της ασφάλειας των τροφίμων και της Ενιαίας Αγοράς δεν μπορεί να έχει κενά.

«Θα συνεχίσω να παρακολουθώ στενά το ζήτημα και να παρεμβαίνω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των Κύπριων κτηνοτρόφων, των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας, καθώς και τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανόνων.»