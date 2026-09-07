Απέραντη θλίψη: Εκοιμήθη ο Γέροντας Χρυσόστομος

Ο Γέροντας εκοιμήθη το βράδυ της Κυριακής (6/9) μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr.

«Ο γέροντας Χρυσόστομος προστάτευσε φτωχές οικογένειες, έδωσε δουλειά σε νέους, φρόντισε ηλικιωμένους μοναχούς και συνέδραμε οικονομικά για να αναστηλωθούν ελληνορθόδοξα μοναστήρια, ενώ πολλές φορές συγκρούστηκε για τη γη των μοναστηριών και του Πατριαρχείου», σύμφωνα με το ekklisiaonline.gr.

Πλήθος πιστών με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετούν τον Γέροντα.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου

«Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἀναγγέλλει τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ Γέροντος Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρὸ ὀλίγης ὥρας εἰς Ἀθήνας, κατόπιν δοκιμασίας τῆς ὑγείας αὐτοῦ.

Ὁ μακαριστὸς Γέρων Χρυσόστομος, καταγόμενος ἐκ Μάνης, ὑπῆρξεν ἐπὶ δεκαετίας ἀφωσιωμένον μέλος τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καὶ διηκόνησε πιστῶς τὴν Σιωνίτιδα Ἐκκλησίαν καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα. Ἡ πολυετὴς διακονία αὐτοῦ συνεδέθη κατ᾽ ἐξοχὴν μετὰ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τὴν ὁποίαν παρέλαβε εἰς δυσχερῆ κατάστασιν καὶ, διὰ πολλῶν κόπων καὶ προσωπικῆς μερίμνης, ἀνεκαίνισε καὶ ἀνέδειξεν εἰς τὴν σημερινὴν αὐτῆς μορφήν.

Ἡ Αὑτοῦ Μακαριότης, ὁ Πατὴρ ἡμῶν καὶ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ΄, καὶ ἡ περὶ Αὐτὸν Ἁγιοταφιτικὴ Ἀδελφότης ἀποχαιρετοῦν μετὰ συγκινήσεως τὸν μακαριστὸν Γέροντα, ἐν τῇ ἐλπίδι τῆς Ἀναστάσεως καὶ κατὰ τὸν ἀποστολικὸν λόγον· «ἐάν τε οὖν ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ Κυρίου ἐσμέν», (Ρωμ. 14, εὐχόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ζώντων καὶ ἐν σκηναῖς δικαίων.

Περὶ τῆς μεταφορᾶς τοῦ σκηνώματος, τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας καὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ τὸ Πατριαρχεῖον θὰ ἐπανέλθῃ διὰ νεωτέρας ἀνακοινώσεως.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη»