Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΣτη φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη - Ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο
ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη - Ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο

 07.09.2026 - 14:06
Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη - Ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο

Στη φυλακή κατέληξε ένας νεαρός άνδρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκοπούσε τη μητέρα του και την απειλούσε ότι θα την «ξεκοιλιάσει» με μαχαίρι, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο και νευρίασε επειδή εκείνη άνοιγε τα παράθυρα του σπιτιού.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, με το Μονομελές Πλημμελειοδικείο να του επιβάλλει συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και τεσσάρων μηνών. Με το σκεπτικό ότι είναι πολύ πιθανόν να επαναλάβει τις πράξεις του, το δικαστήριο διέταξε να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε και έτσι οδηγήθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Το τελευταίο περιστατικό, όπως κατέθεσε η γυναίκα, σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όταν ο μοναχογιός της την χτύπησε με σφαλιάρα στο πρόσωπο και την εξύβριζε αισχρά. «Δυστυχώς είναι συχνά αυτά τα περιστατικά όταν νευριάζει, αλλά τι να κάνω; Ένα παιδί έχω. Με χτυπάει όμως, ειλικρινά δεν ξέρω πώς να το χειριστώ», κατέθεσε η γυναίκα.

Λίγες ημέρες νωρίτερα από το πρόσφατο συμβάν, ο κατηγορούμενος την είχε χτυπήσει με κλωτσιά στο πόδι και, όταν εκείνη σωριάστηκε στο έδαφος, στάθηκε από πάνω της με ένα μαχαίρι και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. «Έλεγε ότι θα με ξεκοιλιάσει και φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Επίσης, δύο ημέρες πριν, μου είχε πετάξει ένα μεγάλο μπουκάλι με νερό επάνω στα νεύρα του», σημείωσε.

Όπως είπε στη συνέχεια το θύμα, αυτή η κατάσταση κρατάει χρόνια ολόκληρα, ενώ άλλοτε τα χτυπήματα είναι πιο δυνατά και άλλοτε πιο ελαφριά. «Είμαι μάνα που αγαπώ το παιδί μου, αλλά καμία φορά με δέρνει, τι να τον κάνω; Συνεχώς γίνονται αυτά», κατέληξε.

Στην απολογία του ο νεαρός παραδέχθηκε τις πράξεις του και ισχυρίστηκε ότι «πράγματι τη χτύπησα το Σάββατο με σφαλιάρα, αλλά όχι με όλη μου τη δύναμη γιατί θα τη σκότωνα».

Σχετικά με τον λόγο που της επιτέθηκε, ο ίδιος είπε: «Με νευριάζει γιατί ανοίγει συνέχεια τα παράθυρα στο σπίτι. Βλέπω κάτι καινούργιες σειρές στο διαδίκτυο και παρασύρθηκα από αυτές. Για αυτό είπα ότι θα την ξεκοιλιάσω».

Ολοκληρώνοντας την απολογία του, ο νεαρός υποστήριξε ότι… αγαπάει τη μητέρα του και ότι δεν θα την ξαναχτυπήσει.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ζούσε με το ένα πόδι στη γη και το άλλο στον ουρανό» - Συγκλονίζει η Αντριάνα για την Πόπη
Επιδότηση διδάκτρων και σίτισης παιδιών – Ποιοι οι δικαιούχοι και πότε λήγει η προθεσμία
Εικόνες ντροπής: Ασυνείδητοι μετέτρεψαν σε σκουπιδότοπο τον αυτοκινητόδρομο
Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους
Ενοχλημένος ο Νίκος Οικονομόπουλος κατά τη διάρκεια συναυλίας του - Η στιγμή που πέταξε τα ακουστικά του - Δείτε βίντεο
Άλλη μια σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερύνειας – Στους 14 οι νεκροί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κι όμως! Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός στην Ελλάδα αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης

 07.09.2026 - 13:51
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Κύπριος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τη συντριβή του Phantom - «Ακούσαμε ένα μπαμ και παγώσαμε»

 07.09.2026 - 14:07
Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Όταν την περασμένη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε, ότι το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη, προχωρεί στη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία νέοι και νέες θα αναλάβουν συμβολικά τον ρόλο υπουργών και θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, η κυβέρνηση έστειλε ένα μήνυμα με σαφή πολιτικό συμβολισμό: οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

  •  07.09.2026 - 06:31
VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

  •  07.09.2026 - 10:06
«Πριν φύγει η Πόπη τα έγραψε όλα σε ένα χαρτί» - Η επιθυμία της για την κηδεία της (VIDEO)

«Πριν φύγει η Πόπη τα έγραψε όλα σε ένα χαρτί» - Η επιθυμία της για την κηδεία της (VIDEO)

  •  07.09.2026 - 12:06
Η ώρα της μεγάλης απόφασης για τους Οικολόγους - Στις 13 Σεπτεμβρίου συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή - Τον Νοέμβριο το Εκλογικό Συνέδριο

Η ώρα της μεγάλης απόφασης για τους Οικολόγους - Στις 13 Σεπτεμβρίου συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή - Τον Νοέμβριο το Εκλογικό Συνέδριο

  •  07.09.2026 - 12:43
Υπόθεση με αστυνομικό στο μικροσκόπιο – Αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα

Υπόθεση με αστυνομικό στο μικροσκόπιο – Αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα

  •  07.09.2026 - 10:57
Φειδίας: Απειλεί με απεργία πείνας εάν δεν πέσει η τιμή του ρεύματος – Το μήνυμα στον Χριστοδουλίδη (VIDEO)

Φειδίας: Απειλεί με απεργία πείνας εάν δεν πέσει η τιμή του ρεύματος – Το μήνυμα στον Χριστοδουλίδη (VIDEO)

  •  07.09.2026 - 14:10
Αναμένονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα – Πάνω από €1,60 η μέση τιμή της αμόλυβδης

Αναμένονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα – Πάνω από €1,60 η μέση τιμή της αμόλυβδης

  •  07.09.2026 - 11:11
VIDEO - «Ήταν μια γυναίκα πρότυπο, ένας υπέροχος άνθρωπος» – Συγκλονίζει ο Νικόλας Ιωαννίδης για την Πόπη Χριστοφόρου

VIDEO - «Ήταν μια γυναίκα πρότυπο, ένας υπέροχος άνθρωπος» – Συγκλονίζει ο Νικόλας Ιωαννίδης για την Πόπη Χριστοφόρου

  •  07.09.2026 - 13:23

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα