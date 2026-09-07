Κι όμως! Νεοδιόριστη εκπαιδευτικός στην Ελλάδα αναγκάστηκε να μείνει σε σκηνή με την 4χρονη κόρη της λόγω έλλειψης στέγης

Η εκπαιδευτικός, η οποία κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, έφτασε στην Κρήτη προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, όμως παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε δεν κατάφερε να βρει διαθέσιμο σπίτι για εκείνη και το παιδί της και οδηγήθηκε προσωρινά στη λύση της διαμονής σε σκηνή.

Η ίδια δημοσιοποίησε την κατάσταση που αντιμετώπιζε μέσω των social media, ζητώντας μάλιστα μια ασφαλή αυλή ή ένα οικόπεδο όπου θα μπορούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της, μιας και τα έξοδα του camping είναι ήδη αρκετά υψηλά.

Η νεοδιόριστη είναι θεατρολόγος και μουσικός και έχει τοποθετηθεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών. Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, προβλέπεται να καλύπτει μέρος του ωραρίου της και σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών.

Ζητούμενο για την ίδια ήταν να υπάρχει ένας νόμιμος και ασφαλής χώρος, στον οποίο θα μπορούσε να παραμείνει μαζί με το παιδί της έως ότου βρεθεί κανονική κατοικία.

Μάλιστα, είχε διευκρινίσει ότι μπορούσε να καλύψει αυτόνομα τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας ουσιαστικά μόνο έναν προστατευμένο χώρο για την προσωρινή εγκατάστασή τους.

Παρέμβαση του Δήμου

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά υπήρξε παρέμβαση του δημάρχου Αποκορώνου Χαράλαμπου Κουκιανάκη, προκειμένου να δοθεί τουλάχιστον μια άμεση προσωρινή λύση.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, αποφασίστηκε η φιλοξενία της εκπαιδευτικού και της 4χρονης κόρης της στο Παρθεναγωγείο Βάμου, ώστε να έχουν έναν ασφαλή χώρο διαμονής κατά το πρώτο διάστημα.

Η προσωρινή διευθέτηση αντιμετωπίζει τις πιο επείγουσες ανάγκες μητέρας και παιδιού, χωρίς ωστόσο να αναιρεί το ευρύτερο πρόβλημα: την εξαιρετικά δύσκολη αναζήτηση μακροχρόνιας και οικονομικά προσιτής στέγης από εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε τουριστικές περιοχές της Κρήτης.