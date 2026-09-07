VIDEO - Κύπριος αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τη συντριβή του Phantom - «Ακούσαμε ένα μπαμ και παγώσαμε»

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Καπετάνιος, βρισκόταν στην επίδειξη και όπως είπε εκείνη τη στιγμή βιντεοσκοπούσε.

«Ήταν γύρω στις 14:45 και πήγε να κάνει επαναστροφή το μαχητικό», είπε προσθέτοντας πως, «όταν εκφωνητής έλεγε ότι θα έρθει ξανά πίσω για να ολοκληρώσει την επίδειξη, ακούσαμε ένα μπαμ και παγώσαμε όλοι».

«Ο εκφωνητής χάθηκε μέσα στα λόγια του.. ήταν κάτι απίστευτο για εμάς, έφυγε η γη κάτω απ’ τα πόδια μας. Μετά ο εκφωνητής μας είπε να εκκενώσουμε με ψυχραιμία και τότε ενεργοποιήθηκαν οι σωστικές δυνάμεις», ανέφερε.

Στο βίντεο πιο κάτω η μαρτυρία του: