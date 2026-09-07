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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έφυγε από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Σταύρος Πασμάς: Θλίψη στην Αστυνομία - Πότε θα γίνει η κηδεία

 07.09.2026 - 14:41
Έφυγε από τη ζωή ο Αρχιαστυφύλακας Σταύρος Πασμάς: Θλίψη στην Αστυνομία - Πότε θα γίνει η κηδεία

Με θλίψη η Αστυνομία Κύπρου ανακοίνωσε τον θάνατο του συναδέλφου τους, Αρχιαστυφύλακα 1457 Σταύρου Πασμά, ο οποίος απεβίωσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 56 ετών.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του, τονίζοντας παράλληλα ότι η στήριξη προς την οικογένειά του, ιδιαίτερα κατά τις δύσκολες αυτές στιγμές, είναι δεδομένη.

Ο Σταύρος Πασμάς εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου το 1994 και υπηρέτησε με ευσυνειδησία και αφοσίωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του υπηρέτησε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, καθώς και στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Η Αστυνομία τιμά τη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου και αποχαιρετά έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση το Σώμα.

Η κηδεία του Σταύρου Πασμά θα τελεστεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος στην Αλάμπρα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11:30 π.μ.

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