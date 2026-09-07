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Κουζίνα - προσοχή: Οι 6 ηλεκτρικές συσκευές που δεν πρέπει να συνδέετε ποτέ σε πολύπριζο, σύμφωνα με ειδικό

 07.09.2026 - 15:09
Κουζίνα - προσοχή: Οι 6 ηλεκτρικές συσκευές που δεν πρέπει να συνδέετε ποτέ σε πολύπριζο, σύμφωνα με ειδικό

Το πολύπριζο μπορεί να λύνει τα χέρια όταν οι πρίζες δεν επαρκούν, όμως στην κουζίνα η χρήση του χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ορισμένες συσκευές καταναλώνουν τόσο μεγάλη ισχύ που η σύνδεσή τους σε πολύπριζα αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς.

Το πολύπριζο μπορεί να υπερφορτώνεται χωρίς να το καταλαβαίνετε

Πιθανότατα γνωρίζετε ότι δεν πρέπει να συνδέετε το ψυγείο σε πολύπριζο. Τι ισχύει όμως για τη καφετιέρα, τη φρυγανιέρα ή τη φριτέζα αέρος (air fryer); Σύμφωνα με τον Tom Occhionorelli, αδειούχο ηλεκτρολόγο και πρόεδρο της Direct Electrical Services Ltd., το μέγεθος μιας συσκευής δεν αντικατοπτρίζει πάντα την ενέργεια που καταναλώνει.

 

Πολλές από τις συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά στην κουζίνα καταναλώνουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια απ’ όσο ίσως φανταζόμαστε. Ωστόσο, τα συνηθισμένα πολύπριζα δεν είναι πάντα σχεδιασμένα για να διαχειρίζονται τόσο υψηλά ηλεκτρικά φορτία.

Ο Occhionorelli εξηγεί ποιες συσκευές πρέπει να συνδέονται πάντα απευθείας στην πρίζα του τοίχου, τα προειδοποιητικά σημάδια ότι το πολύπριζό σας υπερθερμαίνεται ή υπερφορτώνεται, καθώς και την ασφαλέστερη λύση αν η κουζίνα σας δεν έχει αρκετές πρίζες.

6 ηλεκτρικές συσκευές στην κουζίνα που δεν πρέπει να συνδέετε ποτέ στο ίδιο πολύπριζο

Ένας γρήγορος και πρακτικός κανόνας: Αν μια συσκευή παράγει θερμότητα, πρέπει να συνδέεται απευθείας στην πρίζα του τοίχου. Οι παρακάτω συσκευές «απαιτούν μεγάλη ισχύ (watt) και η σύνδεσή τους σε πολύπριζο μπορεί να φθείρει το καλώδιο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς», επισημαίνει ο ειδικός Tom Occhionorelli.

Φούρνοι μικροκυμάτων: Τη στιγμή που πατάτε την έναρξη, ο φούρνος μικροκυμάτων απαιτεί από 1.200 έως 1.800 watt, ποσότητα ικανή να εξαντλήσει τα όρια των περισσότερων τυπικών πολύπριζων.

Τοστιέρες και φρυγανιέρες: Το ροδοκόκκινισμα του ψωμιού σε μόλις λίγα λεπτά επιβαρύνει το πολύπριζο με περισσότερη ενέργεια από όση μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια.

Καφετιέρες: Η παρασκευή ενός ζεστού καφέ απαιτεί μια αιφνίδια και μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Η σύνδεση της καφετιέρας σε πολύπριζο μπορεί να υπερφορτώσει το κύκλωμα σχεδόν αμέσως.

Φριτέζες αέρος (Air Fryers): Λειτουργούν όπως οι μικροί φούρνοι θερμού αέρα, συνδυάζοντας θερμότητα και κυκλοφορία αέρα για γρήγορο μαγείρεμα. Η χρήση τους μέσω πολύπριζου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Ηλεκτρικοί βραστήρες: Ο μοναδικός τους σκοπός είναι να παράγουν μεγάλη θερμότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα — κάτι που απαιτεί τεράστια ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος.

Φορητά αερόθερμα και σόμπες: Όταν μεταφέρονται σε κρύους χώρους, δημιουργούν ένα συνεχές ηλεκτρικό φορτίο που τα πολύπριζα δεν είναι κατασκευασμένα να αντέχουν, ειδικά από τη στιγμή που παραμένουν αναμμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σημάδια ότι το πολύπριζο υπερφορτώνεται

Σύμφωνα με τον Occhionorelli, τα προειδοποιητικά σημάδια ενός υπερφορτωμένου πολύπριζου περιλαμβάνουν:

Ασυνήθιστα ζεστό ή καυτό περίβλημα

Οσμή καμένου ή μυρωδιά που θυμίζει λιωμένο πλαστικό

Αν παρατηρήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια, αποσυνδέστε το πολύπριζο αμέσως και σταματήστε τη χρήση του.

Πώς να υπολογίσετε την ασφαλή ισχύ

Για να προλάβετε την υπερθέρμανση, ελέγξτε την ετικέτα ισχύος (watt) στις συσκευές σας —συνήθως βρίσκεται στο κάτω ή στο πίσω μέρος— και αθροίστε τη συνολική κατανάλωση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα.

Τι να κάνετε αν η κουζίνα σας δεν έχει αρκετές πρίζες

Αν οι πρίζες της κουζίνας δεν επαρκούν, το πολύπριζο δεν αποτελεί λύση. «Για τη χρήση στην κουζίνα, ακόμα και ένα καλό πολύπριζο ασφαλείας (με προστασία υπερτάσεων) δεν καθιστά τις συσκευές υψηλής ισχύος αυτόματα ασφαλείς», εξηγεί ο Occhionorelli. Τα πολύπριζα ασφαλείας προστατεύουν από τις διακυμάνσεις της τάσης, αλλά δεν αυξάνουν την ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος που μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια η γραμμή.


Η ασφαλέστερη εναλλακτική

Μόνιμη λύση: Καλέστε έναν ηλεκτρολόγο για την εγκατάσταση πρόσθετων επιτοίχιων πριζών.

Προσωρινή λύση: Χρησιμοποιείτε τις συσκευές εκ περιτροπής, αποσυνδέοντάς τις από την πρίζα μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση τους.

Τα πολύπριζα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα εργαλεία, αρκεί να μη χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρο ή για κάθε συσκευή. Η κουζίνα απαιτεί εξαιρετικά υψηλή ισχύ και τα περισσότερα πολύπριζα απλώς δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιο φόρτο εργασίας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνδέετε πάντα τη συσκευή απευθείας στον τοίχο.

Πηγή:enikos.gr

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