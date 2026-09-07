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Κλιματιστικό: Η άγνωστη λειτουργία που απομακρύνει την υγρασία

 07.09.2026 - 09:49
Κλιματιστικό: Η άγνωστη λειτουργία που απομακρύνει την υγρασία

Όταν η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική εξαιτίας της υψηλής υγρασίας, η λειτουργία Dry μπορεί να αποτελέσει μια πιο κατάλληλη επιλογή.

Η ένδειξη Dry αντιστοιχεί στη λειτουργία αφύγρανσης. Στόχος της δεν είναι να ψύξει τον χώρο όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά να απομακρύνει μέρος της υγρασίας από την ατμόσφαιρα.

Κατά τη λειτουργία αυτή, το κλιματιστικό λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την κανονική ψύξη. Ο αέρας περνά από τα ψυχρά στοιχεία της εσωτερικής μονάδας, με αποτέλεσμα οι υδρατμοί να συμπυκνώνονται και το νερό να απομακρύνεται από τον αέρα.

Ο ανεμιστήρας συνήθως λειτουργεί σε χαμηλότερη ταχύτητα, ενώ ο συμπιεστής δεν δουλεύει συνεχώς στην ίδια ένταση όπως στη λειτουργία Cool. Έτσι, ανάλογα πάντα με το μοντέλο και τις συνθήκες λειτουργίας, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.


Παράλληλα, η μείωση της υγρασίας κάνει τον χώρο να φαίνεται πιο δροσερός, ακόμη και χωρίς να χρειάζεται να ρυθμιστεί το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Ποιοι τύποι κλιματιστικών ανταποκρίνονται καλύτερα

Η συμπεριφορά της λειτουργίας Dry δεν είναι ίδια σε όλες τις συσκευές και εξαρτάται από την τεχνολογία του κλιματιστικού.

Κλιματιστικά Inverter: Μπορούν να προσαρμόζουν την ισχύ του συμπιεστή ανάλογα με τις ανάγκες, γεγονός που επιτρέπει πιο ομαλή και αποδοτική διαχείριση της υγρασίας.

Κλιματιστικά παραθύρου: Η λειτουργία τους βασίζεται συνήθως σε πιο απλούς κύκλους ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, επομένως ο έλεγχος της υγρασίας μπορεί να είναι λιγότερο ακριβής.

Κεντρικά συστήματα κλιματισμού: Σε αρκετές εγκαταστάσεις δεν υπάρχει ξεχωριστή επιλογή Dry. Η αφύγρανση πραγματοποιείται παράλληλα με την ψύξη, ενώ σε χώρους με ιδιαίτερα υψηλή υγρασία μπορεί να απαιτείται ξεχωριστό σύστημα αφύγρανσης.

Πότε αξίζει να επιλέξετε το Dry

Η λειτουργία αφύγρανσης είναι περισσότερο χρήσιμη όταν η θερμοκρασία δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, αλλά η υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα δυσάρεστη.

Για παράδειγμα, μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ημέρες με αποπνικτική ατμόσφαιρα, μετά από βροχή ή κατά τις περιόδους όπου η θερμοκρασία παραμένει σχετικά ήπια αλλά η υγρασία είναι αυξημένη.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η επιλογή Cool σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη λύση. Η αφύγρανση μπορεί να βελτιώσει την αίσθηση άνεσης χωρίς να απαιτείται τόσο έντονη ψύξη.

Μην αφήνετε το Dry να λειτουργεί χωρίς λόγο

Παρότι η αφύγρανση μπορεί να είναι χρήσιμη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένει ενεργοποιημένη για πολλές συνεχόμενες ώρες ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Η υπερβολική απομάκρυνση υγρασίας μπορεί να κάνει τον αέρα υπερβολικά ξηρό και να δημιουργήσει δυσάρεστη αίσθηση. Επιπλέον, η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από το συγκεκριμένο κλιματιστικό και τον τρόπο λειτουργίας του, επομένως δεν υπάρχει ένας ενιαίος κανόνας ότι το Dry είναι πάντα οικονομικότερο από το Cool.

Το βασικό είναι να επιλέγετε τη σωστή λειτουργία ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες του χώρου. Όταν το πρόβλημα είναι κυρίως η υγρασία και όχι η υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, το Dry μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική λύση για μεγαλύτερη θερμική άνεση.

Πηγή: alfavita.gr

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