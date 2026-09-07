Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΤσιμεντόλιθος ή κεραμικό τούβλο: Μηχανικοί αποκαλύπτουν τη διαφορά που αλλάζει το κόστος ενός ολόκληρου έργου
LIKE ONLINE

Τσιμεντόλιθος ή κεραμικό τούβλο: Μηχανικοί αποκαλύπτουν τη διαφορά που αλλάζει το κόστος ενός ολόκληρου έργου

 07.09.2026 - 09:59
Τσιμεντόλιθος ή κεραμικό τούβλο: Μηχανικοί αποκαλύπτουν τη διαφορά που αλλάζει το κόστος ενός ολόκληρου έργου

Η επιλογή ανάμεσα σε τσιμεντόλιθο και κεραμικό τούβλο επηρεάζει άμεσα τον προϋπολογισμό, την αντοχή της κατασκευής, την κατανάλωση κονιάματος και τον χρόνο ολοκλήρωσης ενός έργου.

Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε από το Super Rádio Tupi, οι ειδικοί εξηγούν ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική απάντηση για το ποιο υλικό είναι καλύτερο.

Κάθε σύστημα παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και πρέπει να επιλέγεται με βάση τα χαρακτηριστικά του έργου, το έδαφος και τις δομικές απαιτήσεις.

Αντοχή και ταχύτητα με τσιμεντόλιθο

Ο τσιμεντόλιθος προσφέρει υψηλή αντοχή σε θλίψη, επιτρέποντας τη μείωση των απαιτούμενων υποστυλωμάτων (κολώνες) σε ορισμένες κατασκευές. Λόγω των μεγαλύτερων διαστάσεων του, απαιτούνται λιγότερα τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο, γεγονός που επιταχύνει τις εργασίες.

Επιπλέον, η τυποποιημένη παραγωγή του προσφέρει ακρίβεια στις ενώσεις, μειώνοντας την κατανάλωση κονιάματος. Ωστόσο, το αυξημένο βάρος του μεταφέρει μεγαλύτερα φορτία στα θεμέλια, απαιτώντας ισχυρότερη υποδομή.

Ελαφρύ βάρος και θερμική άνεση με κεραμικό τούβλο

Το κεραμικό τούβλο διακρίνεται για το μικρότερο βάρος του, διευκολύνοντας τον χειρισμό και αποφορτίζοντας τα θεμέλια, στοιχείο ιδανικό για μικρότερες κατοικίες ή προσθήκες ορόφων.

Παράλληλα, οι εσωτερικές του κυψέλες εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας, προσφέροντας καλύτερη θερμομόνωση σε ζεστά κλίματα. Από την άλλη πλευρά, υστερεί σε μηχανική αντοχή σε σύγκριση με το τσιμέντο, ενώ απαιτεί περισσότερα τεμάχια και χρόνο τοποθέτησης.

Τι να αξιολογήσετε πριν την τελική απόφαση

Για τον σωστό υπολογισμό του κόστους, οι μηχανικοί συνιστούν να συνυπολογίζονται τα εργατικά, η ποσότητα του σοβά/κονιάματος και η συμπεριφορά του εδάφους, καθώς η χαμηλότερη τιμή μονάδας δεν σημαίνει απαραίτητα και φθηνότερη κατασκευή στο σύνολό της.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Πόπη Χριστοφόρου, η μητέρα των διδύμων του Μαρί – Το συγκλονιστικό αντίο του Ευθύμιου Δίπλαρου
Καλοκαιρινό σκηνικό με 39 βαθμούς: Ετοιμαστείτε για μικρή πτώση – Η πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
Γονική άδεια στην Κύπρο: Ποιοι τη δικαιούνται, πόσο πληρώνεται και οι προθεσμίες που δεν πρέπει να χάσουν οι γονείς
Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους
Επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ–ΑΕΛ: Τραυματίστηκε 10χρονη από ρίψη μπαταρίας – Συλλήψεις
Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε! Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ξέσπασε πυρκαγιά εντός του δάσους στην Αργάκα – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

 07.09.2026 - 09:52
Επόμενο άρθρο

Ζώδια: Η Δευτέρα φέρνει ανατροπές – Ποιοι θα πάρουν σημαντικές αποφάσεις και ποιοι θα αιφνιδιαστούν

 07.09.2026 - 10:03
Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Όταν την περασμένη εβδομάδα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε, ότι το Γραφείο της Επιτρόπου του Πολίτη, προχωρεί στη διοργάνωση ειδικής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία νέοι και νέες θα αναλάβουν συμβολικά τον ρόλο υπουργών και θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις, η κυβέρνηση έστειλε ένα μήνυμα με σαφή πολιτικό συμβολισμό: οι νέοι πρέπει να έχουν φωνή εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

Προεδρος Χριστοδουλίδης: Οι κινήσεις προς την κοινωνία, το στοίχημα της καθημερινότητας και η αντίστροφη μέτρηση για το 2028

  •  07.09.2026 - 06:31
VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

VIDEO - Δεν το βάζει κάτω ο Αβέρωφ για τις Προεδρικές - «Και ο Τραμπ έχασε από τον Μπάιντεν και ξαναήρθε»

  •  07.09.2026 - 10:06
Δίνει μάχη 24χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο: Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και ανατράπηκε

Δίνει μάχη 24χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο: Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και ανατράπηκε

  •  07.09.2026 - 06:25
Πόπη Χριστοφόρου: Η μάνα των διδύμων του Μαρί που δεν σταμάτησε ποτέ να ζητά δικαίωση

Πόπη Χριστοφόρου: Η μάνα των διδύμων του Μαρί που δεν σταμάτησε ποτέ να ζητά δικαίωση

  •  07.09.2026 - 08:11
Άλλη μια σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερύνειας – Στους 14 οι νεκροί

Άλλη μια σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερύνειας – Στους 14 οι νεκροί

  •  07.09.2026 - 08:48
Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους

Διαφορετικού χρώματος ασθενοφόρα από την 1η Ιανουαρίου - Ποια θα είναι η διαφορά τους

  •  07.09.2026 - 06:38
VIDEO - Ιός του Δυτικού Νείλου: Από ένα τσίμπημα μέχρι εγκεφαλίτιδα και κώμα – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

VIDEO - Ιός του Δυτικού Νείλου: Από ένα τσίμπημα μέχρι εγκεφαλίτιδα και κώμα – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

  •  07.09.2026 - 09:00
Χάλασε την «πίντα» των μαθητών η Αστυνομία – Έβαλαν φωτιά σε κάδους στη Λευκωσία (VIDEO)

Χάλασε την «πίντα» των μαθητών η Αστυνομία – Έβαλαν φωτιά σε κάδους στη Λευκωσία (VIDEO)

  •  07.09.2026 - 08:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα