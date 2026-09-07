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LIFESTYLE

Η Ciara περιμένει το πέμπτο παιδί της: «Ένα ακόμη άτομο για να αγαπάμε» - Δείτε πως το ανακοίνωσε

 07.09.2026 - 14:21
Η Ciara περιμένει το πέμπτο παιδί της: «Ένα ακόμη άτομο για να αγαπάμε» - Δείτε πως το ανακοίνωσε

Το πέμπτο παιδί της περιμένει η Ciara, όπως ανακοίνωσε με μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

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