Στεφάνου: Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση να διασφαλίζει επαρκή εισοδήματα και τις επόμενες γενιές

Ο Υπουργός ανέφερε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, υπογραμμίζοντας ωστόσο τους οικονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο για ουσιαστική συζήτηση γύρω από τη μεταρρύθμιση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους κοινωνικούς εταίρους θα οδηγήσει σε αποφάσεις.

Όπως είπε, βασικός στόχος της μεταρρύθμισης θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση επαρκών εισοδημάτων για τους συνταξιούχους, ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

«Μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων σήμερα, λόγω των χαμηλών τους εισοδημάτων, πραγματικά ταλαιπωρούνται πάρα πολύ στην εποχή της ακρίβειας και της μεγάλης πίεσης που υπάρχει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, η διασφάλιση επαρκών εισοδημάτων θα πρέπει να προέλθει από ουσιαστική αύξηση των συντάξεων μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνδυασμό με ενίσχυση των πολιτικών κοινωνικής στήριξης του κράτους προς τους συνταξιούχους.

Ο κ. Στεφάνου έθεσε επίσης την ανάγκη αντιμετώπισης ζητημάτων που το ΑΚΕΛ θεωρεί στρεβλώσεις του υφιστάμενου συστήματος, αναφέροντας συγκεκριμένα την αναλογιστική μείωση του 12% για συνταξιοδότηση στο 63ο έτος και τη σύνταξη χηρείας για άνδρες των οποίων η σύζυγος απεβίωσε πριν από το 2018.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον θεσμό των Ταμείων Προνοίας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστεί η επέκτασή του στο πλαίσιο της συνολικής συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Όπως είπε, περίπου το 27% των εργαζομένων στην Κύπρο καλύπτεται σήμερα από τον θεσμό, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε ακόμη στο χρέος του κεντρικού κράτους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο τοποθέτησε γύρω στα €12 δισ. Όπως είπε, το κράτος θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει να επιστρέφει χρήματα στο Ταμείο, ώστε να δημιουργηθεί πραγματικό αποθεματικό, το οποίο, μέσω κατάλληλης επενδυτικής πολιτικής, θα μπορεί να αποφέρει πρόσθετα έσοδα και να ενισχύει τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ.

Τόνισε παράλληλα ότι οι αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση πρέπει να διασφαλίζουν και τις επόμενες γενιές, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν σύνταξη στο μέλλον, χωρίς μείωση των συντάξεων και χωρίς αύξηση των εισφορών.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση, αναφέροντας ότι παρουσίασε στην ηγεσία του ΑΚΕΛ τη φιλοσοφία της κυβερνητικής πρότασης, τα επιμέρους στοιχεία της μεταρρύθμισης, τις προτεραιότητες που τέθηκαν και το συνολικό κόστος.

Όπως είπε, κατά τη συνάντηση εξηγήθηκαν οι λόγοι για τις επιλογές που περιλαμβάνονται στην πρόταση, αλλά και γιατί ορισμένα ζητήματα δεν έχουν ενταχθεί σε αυτή. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη σύνταξη χηρείας για άνδρες, ζήτημα το οποίο έθεσε το ΑΚΕΛ.

Ο Υπουργός σημείωσε ότι, παρά τις επιμέρους διαφορές απόψεων, υπάρχει κοινός στόχος για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών συνταξιούχων. Ανέφερε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα, υπογραμμίζοντας ωστόσο τους οικονομικούς περιορισμούς που υπάρχουν. «Οι αριθμοί όμως είναι εκεί και είναι ψυχροί», είπε, προσθέτοντας ότι η ανάλυση των οικονομικών δεδομένων καταδεικνύει πως τα διαθέσιμα περιθώρια δεν επιτρέπουν την υλοποίηση όλων όσων ενδεχομένως θα επιθυμούσε και η ίδια η Κυβέρνηση.

Ο κ. Μουσιούττας διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τον διάλογο τόσο με το ΑΚΕΛ και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα όσο και με τους κοινωνικούς εταίρους, με στόχο να επιτευχθούν οι μεγαλύτερες δυνατές συγκλίσεις πριν από την κατάθεση της μεταρρύθμισης στη Βουλή. «Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι Ταμείο και των προηγούμενων και εμάς και των επόμενων και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι, παράλληλα με τη βιωσιμότητα του ΤΚΑ, θα πρέπει να διαφυλαχθούν και τα δημόσια οικονομικά, ώστε η οικονομία να μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει τη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών.

Ο Υπουργός ανέφερε, τέλος, ότι η ενημέρωση και ο διάλογος με το ΑΚΕΛ θα συνεχιστούν καθώς εξελίσσεται η διαδικασία, σημειώνοντας ότι επιδίωξη είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις πριν από την οριστικοποίηση της πρότασης.