Εξανάγκασαν 18χρονο να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο τους και τον απείλησαν - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 8 χθες βράδυ, ενώ ο 18χρονος βρισκόταν σε πάρκο σε περιοχή της Λεμεσού, τον προσέγγισαν οι δύο συλληφθέντες και φέρονται να τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο τους. Στη συνέχεια τον μετέφεραν σε άλλο δρόμο όπου, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, δέχθηκε απειλές αναφορικά με χρηματικές διαφορές μεταξύ τους.

Αμέσως μετά τη λήψη πληροφορίας, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν το εν λόγω όχημα σε περιοχή της Λεμεσού, καθώς και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Τόσο οι δύο συλληφθέντες όσο και ο παραπονούμενος μεταφέρθηκαν στο γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για εξετάσεις.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον των δύο υπόπτων, οι οποίοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των εξετάσεων.

Σήμερα το πρωί, οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για τη διαδικασία έκδοσης διαταγμάτων προσωποκράτησης τους.

Το ΤΑΕ Λεμεσού σε συνεργασία με την ΥΚΑΝ Λεμεσού συνεχίζουν τις εξετάσεις.