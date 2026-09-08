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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δάκρυσε ο Δίπλαρος μιλώντας για την Πόπη: «Κλείναμε ραντεβού και το ακύρωνε για να μην την δω έτσι» (VIDEO)

 08.09.2026 - 09:18
Δάκρυσε ο Δίπλαρος μιλώντας για την Πόπη: «Κλείναμε ραντεβού και το ακύρωνε για να μην την δω έτσι» (VIDEO)

«Θα το παλέψω να πάω και θα είναι το τελευταίο μνημόσυνο που κάνω για τα παιδιά μου», είχε πει η Πόπη Χριστοφόρου στον Ευθύμιο Δίπλαρο ο οποίος εμφανώς συγκινημένος περιέγραψε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», τη γνωριμία τους αλλά και τη διάγνωση της έπειτα με καρκίνο.

Συγκεκριμένα όπως είπε γνώρισε την Πόπη δύο μήνες πριν το τραγικό συμβάν. Τον είχε πάρει για να ζητήσει κάτι για τα δίδυμα της παιδιά και έκτοτε συνδέθηκαν.

«Το τραγικό ήταν όταν τη συνάντησα έξω από τη Ναυτική βάση στο Μαρί. Ήταν οι γονείς εκεί και δεν τους ενημέρωνε κανένας. Κάποια στιγμή ξέσπασε πάνω μου άρχιζε να φωνάζει και μου έλεγε πες μου τι έγινε ο Μίλτος και ο Χρίστος», ανέφερε.

Ο ίδιος δεν μπορούσε να της απαντήσει. «Αυτό που αντίκρισα στη βάση έχει χαραχθεί στο μυαλό μου, διαμελισμένα κορμιά, σώματα δεξιά και αριστερά. Ήμουν σίγουρος ποιο ήταν το αποτέλεσμα για τον Μίλτο και το Χρίστο. Την αγκάλιασα και της είπα να μείνει δυνατή», περιέγραψε.

Αυτή η σχέση συνέχισε και όταν πληροφορήθηκε για τον χαμό των παιδιών της.

«Θα σε αποκαλώ γιό μου, θα είσαι ο γιός μου», του είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Δίπλαρο, ανέπτυξαν μια πολύ στενή σχέση έπειτα και μιλούσαν αρκετές φορές μέσα στην βδομάδα.

«Εκείνο το οποίο με έκανε να θαυμάσω την Πόπη είναι ότι δεν έδειχνε αυτό το οποίο περνούσε», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα λεγόμενα του κόσμου πριν 2-3 χρόνια που έλεγαν κάποιοι πως η Πόπη τρελάθηκε.

Πήγε και την βρήκε. Έφυγε ο Μίλτος και ο Χρίστος, έμεινε η Γεωργία μου ή θα σταθώ δίπλα της ή θα χάσω και την Γεωργία και δεν θα έχω κανένα πλέον», του μετέφερε.

«Αυτή έδινε δύναμη σε εμένα»

Ο κ. Δίπλαρος μίλησε και για τη διάγνωση της Πόπης με καρκίνο στο σημείο που είχε και η σύζυγος του.

«Ακόμη και εκείνη την ώρα μου έδινε εμένα δύναμη», είπε χαρακτηριστικά.

«Ξεκινήσαν οι χημειοθεραπείες και φτάσαμε στο σημείο μετά από αρκετό καιρό μου λέει χειροτέρεψαν τα πράγματα έχω κάνει μετάσταση ξεκινώ μπαίνω πάλι στο ογκολογικό και σε θέλω δίπλα μου», ανέφερε.

Συμπλήρωσε πως ακόμη και στο μνημόσυνο σκεφτόταν ακόμη και την τελευταία στιγμή αν θα μπορούσε να πάει.

«Θα το παλέψω να πάω και θα είναι το τελευταίο μνημόσυνο που κάνω για τα παιδιά μου» του είχε πει.

Τέλος αποκάλυψε πως, κάθε φορά που έκλειναν ραντεβού να συναντηθούν η Πόπη το ακύρωνε.

«Δεν ήθελε να την δω έτι, ήθελε να φύγει και να τη θυμόμαστε ως την ηρωίδα μάνα».

Όσα ανέφερε στην εκπομπή του Σίγμα:

 

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