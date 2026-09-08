Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο - Η μοτοσικλέτα της έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο - Η μοτοσικλέτα της έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

 08.09.2026 - 09:39
Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο - Η μοτοσικλέτα της έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στις 4:35 τα ξημερώματα της Τρίτης βρήκε μια 21χρονη στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Κατά την ίδια πηγή, η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως έχοντας μια 27χρονη ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.

Την ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Βάσος Φτωχόπουλος: Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης που άφησε το στίγμα του – Το συγκινητικό αντίο
Κίνδυνος στους δρόμους: Φιάλη υγραερίου έγινε… κάθισμα σε ηλεκτρικό σκούτερ - Δείτε βίντεο
Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Γνωστά ονόματα γιορτάζουν σήμερα – Σε ποιους θα πείτε «Χρόνια Πολλά»
Ανησυχητικά στοιχεία: Με παχυσαρκία περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην Κύπρο
Κοινωνική Κάρτα: Ένα δικαίωμα που πολλοί μπορεί να έχουν χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά τους προσφέρει
Στα ύψη ο υδράργυρος: Καλοκαιρινό σκηνικό και σήμερα - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Παρασκευή – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Σύγκρουση οχημάτων - Δείτε σε ποιο σημείο

 08.09.2026 - 09:26
Επόμενο άρθρο

Τρομακτικό βίντεο από αγώνα αυτοκινήτων στην Καλιφόρνια: Porsche έφυγε σε στροφή και καρφώθηκε πάνω σε δέντρα

 08.09.2026 - 09:48
Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη

Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη

Στην Τριμερή Σύνοδο Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη

Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη

  •  08.09.2026 - 08:16
ΔΗΣΥ: Κανείς δεν κάνει πίσω-Αννίτα και Αβέρωφ σε τροχιά σύγκρουσης για το 2028-Η κάλπη, το Κυπριακό και η μάχη για το χρίσμα

ΔΗΣΥ: Κανείς δεν κάνει πίσω-Αννίτα και Αβέρωφ σε τροχιά σύγκρουσης για το 2028-Η κάλπη, το Κυπριακό και η μάχη για το χρίσμα

  •  08.09.2026 - 06:28
Δάκρυσε ο Δίπλαρος μιλώντας για την Πόπη: «Κλείναμε ραντεβού και το ακύρωνε για να μην την δω έτσι» (VIDEO)

Δάκρυσε ο Δίπλαρος μιλώντας για την Πόπη: «Κλείναμε ραντεβού και το ακύρωνε για να μην την δω έτσι» (VIDEO)

  •  08.09.2026 - 09:18
Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες αποθήκη οικίας τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφία

Σήμανε συναγερμός: Στις φλόγες αποθήκη οικίας τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφία

  •  08.09.2026 - 08:45
Κίνδυνος στους δρόμους: Φιάλη υγραερίου έγινε… κάθισμα σε ηλεκτρικό σκούτερ - Δείτε βίντεο

Κίνδυνος στους δρόμους: Φιάλη υγραερίου έγινε… κάθισμα σε ηλεκτρικό σκούτερ - Δείτε βίντεο

  •  08.09.2026 - 06:55
Χαμός στην Πόλη Χρυσοχούς: Παραιτήθηκε τροχονόμος – Bullying, άνιση μεταχείριση και η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις

Χαμός στην Πόλη Χρυσοχούς: Παραιτήθηκε τροχονόμος – Bullying, άνιση μεταχείριση και η φράση που προκάλεσε αντιδράσεις

  •  08.09.2026 - 08:37
Έπεσε από σκάλες και πήγε στο νοσοκομείο … αλλά δεν υπήρχε ακτινολόγος - Τι καταγγέλλει οικογένεια

Έπεσε από σκάλες και πήγε στο νοσοκομείο … αλλά δεν υπήρχε ακτινολόγος - Τι καταγγέλλει οικογένεια

  •  08.09.2026 - 08:52
Πέθανε ο Βάσος Φτωχόπουλος: Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης που άφησε το στίγμα του – Το συγκινητικό αντίο

Πέθανε ο Βάσος Φτωχόπουλος: Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης που άφησε το στίγμα του – Το συγκινητικό αντίο

  •  08.09.2026 - 07:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα