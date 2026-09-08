Τροχαίο δυστύχημα με 21χρονη νεκρή στη Ρόδο - Η μοτοσικλέτα της έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο

Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη
Στην Τριμερή Σύνοδο Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Κατά την ίδια πηγή, η μηχανή που οδηγούσε η 21χρονη με κατεύθυνση προς την οδό Παλαιολόγου και Εθνικής Αντιστάσεως έχοντας μια 27χρονη ως συνεπιβάτιδα, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο.
Την ανάκριση για το τραγικό δυστύχημα διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
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