Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Σύγκρουση οχημάτων - Δείτε σε ποιο σημείο

Προτρέπονται οι οδηγοί που διακινούνται στον πιο πάνω δρόμο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.