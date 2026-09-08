Χάος στον αυτοκινητόδρομο: Σύγκρουση οχημάτων - Δείτε σε ποιο σημείο

Τριμερής Κύπρου–Ελλάδας–Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν με Χριστοδουλίδη, Σίσι και Μητσοτάκη
Στην Τριμερή Σύνοδο Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ελ Αλαμέιν, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Προτρέπονται οι οδηγοί που διακινούνται στον πιο πάνω δρόμο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να ακολουθούν τις υποδείξεις των Αστυνομικών που βρίσκονται στο σημείο.
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