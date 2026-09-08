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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ για GSI: Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιο θα είναι το κόστος για τον τόπο και τον καταναλωτή

 08.09.2026 - 15:33
ΑΚΕΛ για GSI: Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιο θα είναι το κόστος για τον τόπο και τον καταναλωτή

«Κάθε φορά που συζητούμε στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το θέμα του GSI, γινόμαστε όλο και πιο ανήσυχοι», ανέφερε σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Το ΑΚΕΛ σημειώνει «και αυτό γιατί η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα έργο με τεράστιο κόστος, που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ. Από όσα μας έχουν λεχθεί σήμερα από την κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη – Συναγερμού μάς έχει δεσμεύσει».

«Η σημερινή κυβέρνηση συμφώνησε σε ένα MOU, ύψους εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε ότι «μπάζει νερά». Κι όμως, συζητούμε λες και αύριο, όταν θα κληθεί να πληρώσει ο Κύπριος καταναλωτής, ο οποίος ήδη πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα, απλώς θα πληρώσει και θα πάμε παρακάτω», σημειώνει το ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ τονίζει «αυτές οι συζητήσεις πραγματικά μας θυμώνουν. Γιατί, εάν υπάρχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε δύο καίρια ερωτήματα: Τι θα στοιχίσει στην Κύπρο και τι θα πληρώσει στο τέλος ο Κύπριος καταναλωτής;»

«Αν το έργο πρόκειται να γίνει για να αυγατίσουν κάποιοι ιδιώτες τα κέρδη τους ή για να εξυπηρετηθούν γεωστρατηγικά συμφέροντα, με τον Κύπριο καταναλωτή να καλείται να πληρώνει ακόμη ακριβότερα το ρεύμα, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει ξεκάθαρα εάν θα προχωρήσει ή όχι. Και η κυβέρνηση δεν απαντά. Στην ερώτηση των δισεκατομμυρίων που έχουμε θέσει, εάν δηλαδή οι μελέτες που γίνονται επαναβεβαιώσουν ότι το έργο είναι μη βιώσιμο για τα οικονομικά του κράτους και ότι δεν θα έχουμε φθηνότερο ηλεκτρισμό, αλλά αντίθετα ο Κύπριος καταναλωτής θα κληθεί να πληρώνει για πάρα πολλά χρόνια πολύ ακριβότερα το ρεύμα, η κυβέρνηση δεν απαντά εάν θα προχωρήσει ή όχι με το έργο», αναφέρει το ΑΚΕΛ.

Το ΑΚΕΛ τονίζει «οφείλει να απαντήσει. Και θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκάθαρη στρατηγική για το θέμα, την οποία δεν έχει. Η κυβέρνηση δεν απαντά ούτε σε άλλα κρίσιμα ζητήματα. Για παράδειγμα, ποιος θα έχει τελικά τον έλεγχο και τη διαχείριση του έργου; Κάποιοι θα τροφοδοτούν με ρεύμα, θα μπορούν να επηρεάζουν τις τιμές και την αγορά ηλεκτρισμού και, κατ’ επέκταση, θα έχουν σημαντικό ρόλο στον ενεργειακό εφοδιασμό της Κύπρου. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο την ενέργεια, αλλά και την ασφάλεια και την κυριαρχία της χώρας»

«Έχει γίνει, όπως μας λένε, αλλαγή στο μετοχικό κεφάλαιο με τη νέα συμφωνία της γαλλικής εταιρείας Meridiam με τον ΑΔΜΗΕ. Η κυβέρνηση έσπευσε να δηλώσει πανηγυρικά ότι δημιουργείται μια νέα δυναμική για το έργο, αλλά την ίδια ώρα μάς δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Παράλληλα, έχουν προκύψει πολλά ζητήματα που αφορούν τη ρύθμιση του όλου έργου. Γι’ αυτό και η ΡΑΕΚ, μαζί με την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή της Ελλάδας, έχουν αποστείλει επιστολή με σειρά ερωτημάτων αναφορικά με την είσοδο της γαλλικής εταιρείας στο έργο. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα κεφάλαια έχουν επενδυθεί, με ποιους όρους και με ποιους στόχους», αναφέρει το ΑΚΕΛ.

Στην ανακοίνωση αναφέρουν «η κυβέρνηση, όμως, βιάζεται να δημιουργήσει εντυπώσεις και να λειτουργήσει επικοινωνιακά για ένα έργο, επαναλαμβάνω, τεράστιας σημασίας. Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει τη θέση του. Κανείς δεν αμφισβητεί την αξία της άρσης της ενεργειακής απομόνωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει χωρίς να γνωρίζουμε τους όρους και, κυρίως, ποιο θα είναι τελικά το κόστος για τον τόπο και τον καταναλωτή»

«Αυτό ζητούμε, αυτό θα συνεχίσουμε να ζητούμε και σε αυτό οφείλει να απαντήσει η κυβέρνηση. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν απαντά, αλλά με όσα λέει προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. Και συμφωνούμε με όσους, μέσα στην Επιτροπή Ενέργειας, επισήμαναν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει, στην πραγματικότητα, να μιλά με δύο διαφορετικές γλώσσες», σημειώνει το ΑΚΕΛ.

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