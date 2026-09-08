Πυρά ΑΚΕΛ στον ΠτΔ: «Η στάση του παραμένει προσβλητική για την κοινωνία»

«Πρώτο, το ΑΚΕΛ, αφού έλαβε ενημέρωση για τις ανάγκες του Κράτους και έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις έναντι επίσημων αποστολών από το εξωτερικό, έδωσε τη συγκατάθεση του στην αποδέσμευση της σχετικής δαπάνης από τη Βουλή», σημειώνει.

Τονίζει πως, «δεύτερο, η δαπάνη αποτελεί την οροφή του ποσού που έχει στη διάθεση του το Κράτος και όχι το τελικό κόστος αγοράς του νέου οχήματος. Αυτό θα καθοριστεί όταν ολοκληρωθεί -από τις αρμόδιες υπηρεσίες- η υποχρεωτική διαδικασία προσφορών, όπως άλλωστε συνέβη και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν».

«Τρίτο, ακόμα και μετά τις χθεσινές τοποθετήσεις της Κυβέρνησης, η στάση του Προέδρου της Δημοκρατίας παραμένει προσβλητική για την κοινωνία. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης οφείλει να απαντήσει για το πως ο ίδιος αντιλαμβάνεται την διαφάνεια και τη λογοδοσία απέναντι στο λαό. Με παραπλανητικό τρόπο δήλωσε ότι δεν γνώριζε για το κονδύλι την ώρα που όλες οι αναφορές και οι απαντήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες έδειξαν ότι και η απόφαση ήταν δική του και πλήρως ενήμερος ήταν για αυτή», καταλήγει.