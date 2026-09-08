Παίρνει θέση ο Δήμαρχος για τον τροχονόμο - «Δημιουργεί συνέχεια προβλήματα, ήθελε να κάνει ότι θέλει»

Συνέντευξη ΠτΔ σε τ/κ ΜΜΕ: «Πιστεύω ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση»
Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν μπορούν να «γράψουν ιστορία», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη «Γενί Ντουζέν», στην πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από τρία χρόνια, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ως Ελληνοκύπριοι δεν έχουμε Σχέδιο Β. Η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Το υφιστάμενο στάτους κβο δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της».