Παίρνει θέση ο Δήμαρχος για τον τροχονόμο - «Δημιουργεί συνέχεια προβλήματα, ήθελε να κάνει ότι θέλει»

Η επίσημη θέση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου επί των καταγγελιών αναφέρει πως πρόκειται για μια «προβληματική κατάσταση».

Ο κ. Παπαχριστοφή, είπε ακόμα ότι έγιναν υποδείξεις στον συγκεκριμένο υπάλληλο όμως «δεν αντιλήφθηκε ότι πρέπει να συμπεριφερθεί κόσμια όπως συμβαίνει με όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Δυστυχώς ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήθελε να κάνει ότι θέλει».

Υποστηρίζει ακόμα ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος «προσκομίζει αναρρωτικές» και το αίτημα του ήταν τριετής άδεια από τον Δήμο μετά που έγινε δεκτός σε κολέγιο, το οποίο δεν έγινε δεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ανέφερε ότι Δήμος ενήργησε στη περίπτωση του καταγγέλλοντα σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.