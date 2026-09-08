Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΔραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου - Δείτε βίντεο
ΔΙΕΘΝΗ

Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου - Δείτε βίντεο

 08.09.2026 - 13:00
Δραματική διάσωση 5χρονου που κρεμόταν στο κενό από τον 6ο όροφο κτηρίου - Δείτε βίντεο

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην περιοχή Σουοζού στη βόρεια Κίνα όταν ένα αγόρι 5 ετών βρέθηκε να κρέμεται στο κενό από κάγκελα στον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κατά πληροφορίες, το 5χρονο αγόρι ήταν στο σπίτι του χωρίς ενήλικες, πριν να βρεθεί στο κενό.

Στο βίντεο που κατέγραψαν αυτόπες μάρτυρες, φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες του παιδιού να κρατηθεί από τα κάγκελα για να μην πέσει.

Τη διάσωσή του ανέλαβε ο επιστάτης του κτηρίου ο οποίος επιχείρησε μια καταρρίχηση αλά Σπάιντερμαν προκειμένου να προσεγγίσει το αγόρι και να το πιάσει από το χέρι μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Δείτε το βίντεο

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε ο Βάσος Φτωχόπουλος: Ο συγγραφέας, σκηνοθέτης και εκδότης που άφησε το στίγμα του – Το συγκινητικό αντίο
Κίνδυνος στους δρόμους: Φιάλη υγραερίου έγινε… κάθισμα σε ηλεκτρικό σκούτερ - Δείτε βίντεο
Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Γνωστά ονόματα γιορτάζουν σήμερα – Σε ποιους θα πείτε «Χρόνια Πολλά»
Ανησυχητικά στοιχεία: Με παχυσαρκία περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες στην Κύπρο
Κοινωνική Κάρτα: Ένα δικαίωμα που πολλοί μπορεί να έχουν χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά τους προσφέρει
Στα ύψη ο υδράργυρος: Καλοκαιρινό σκηνικό και σήμερα - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Παρασκευή – Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μαρτύριο σε σχολικές αίθουσες – «Φωνές» για τα κλιματιστικά

 08.09.2026 - 13:01
Επόμενο άρθρο

Βασίλισσα Ελισάβετ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της και σχεδόν 7 δεκαετίες στον θρόνο

 08.09.2026 - 13:06
Συνέντευξη ΠτΔ σε τ/κ ΜΜΕ: «Πιστεύω ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση»

Συνέντευξη ΠτΔ σε τ/κ ΜΜΕ: «Πιστεύω ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση»

Την πεποίθηση ότι μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν μπορούν να «γράψουν ιστορία», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη «Γενί Ντουζέν», στην πρώτη του συνέντευξη σε τουρκοκυπριακό μέσο μετά από τρία χρόνια, σημειώνοντας παράλληλα ότι «ως Ελληνοκύπριοι δεν έχουμε Σχέδιο Β. Η μόνη δυνατή λύση είναι η επανένωση της Κύπρου. Το υφιστάμενο στάτους κβο δεν επιτρέπει στη χώρα μας να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Συνέντευξη ΠτΔ σε τ/κ ΜΜΕ: «Πιστεύω ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση»

Συνέντευξη ΠτΔ σε τ/κ ΜΜΕ: «Πιστεύω ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση»

  •  08.09.2026 - 12:07
Δίπλαρος για Προεδρικές 2028: «Αννίτα και Αβέρωφ έχουν δικαίωμα» - Τι είπε για στήριξη Χριστοδουλίδη

Δίπλαρος για Προεδρικές 2028: «Αννίτα και Αβέρωφ έχουν δικαίωμα» - Τι είπε για στήριξη Χριστοδουλίδη

  •  08.09.2026 - 10:30
Κυριάκος Χατζηγιάννης σε γραμμή Αβέρωφ: «Το Κυπριακό πάνω από την προεδρολογία»

Κυριάκος Χατζηγιάννης σε γραμμή Αβέρωφ: «Το Κυπριακό πάνω από την προεδρολογία»

  •  08.09.2026 - 12:55
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Νέα διαδικασία για τις φρουρές αξιωματούχων – Τι αλλάζει

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Νέα διαδικασία για τις φρουρές αξιωματούχων – Τι αλλάζει

  •  08.09.2026 - 10:16
Ανησυχητικό θέαμα στον ουρανό της Κύπρου: Ορατοί οι καπνοί από τις μεγάλες φωτιές στην Τουρκία – Φωτογραφίες

Ανησυχητικό θέαμα στον ουρανό της Κύπρου: Ορατοί οι καπνοί από τις μεγάλες φωτιές στην Τουρκία – Φωτογραφίες

  •  08.09.2026 - 12:04
Φόνος Δημοσθένους: Αναστολή ποινικής δίωξης για τρεις από έξι κατηγορούμενους

Φόνος Δημοσθένους: Αναστολή ποινικής δίωξης για τρεις από έξι κατηγορούμενους

  •  08.09.2026 - 10:42
Συναγερμός για ενέσιμα αδυνατίσματος στην Κύπρο: Καταγγελίες για παρενέργειες - Βίντεο

Συναγερμός για ενέσιμα αδυνατίσματος στην Κύπρο: Καταγγελίες για παρενέργειες - Βίντεο

  •  08.09.2026 - 12:01
Εφιάλτης για 49χρονο: Τον απείλησε, τον ξυλοφόρτωσε και του άρπαξε χιλιάδες ευρώ – Κατέληξε με χειροπέδες

Εφιάλτης για 49χρονο: Τον απείλησε, τον ξυλοφόρτωσε και του άρπαξε χιλιάδες ευρώ – Κατέληξε με χειροπέδες

  •  08.09.2026 - 10:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα