Βασίλισσα Ελισάβετ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της και σχεδόν 7 δεκαετίες στον θρόνο

Ο θάνατός της σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Η Ελισάβετ είχε συνδέσει τη ζωή και τη βασιλεία της με σημαντικές αλλαγές στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας και του κόσμου.

Όταν ανέβηκε στον θρόνο, ηγέτες της Σοβιετικής Ένωσης, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ο Ιωσήφ Στάλιν, ο Μάο Τσετούνγκ και ο Χάρι Τρούμαν αντίστοιχα. Μέσα στις επόμενες επτά δεκαετίες, η βασίλισσα συνεργάστηκε με 15 Βρετανούς πρωθυπουργούς, από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ έως τη Λιζ Τρας.

Η τελευταία επίσημη συνάντησή της πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022, στο Μπαλμόραλ, με τη νέα πρωθυπουργό της χώρας. Δύο ημέρες αργότερα, η Ελισάβετ θα άφηνε την τελευταία της πνοή.

Από την απρόσμενη διαδοχή στον θρόνο

Η Ελισάβετ Αλεξάνδρα Μαρία Γουίνδσορ γεννήθηκε στις 21 Απριλίου 1926 και αρχικά δεν προοριζόταν να γίνει βασίλισσα. Η ζωή της άλλαξε το 1936, όταν ο θείος της, Εδουάρδος Η΄, παραιτήθηκε από τον θρόνο προκειμένου να παντρευτεί την Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον.

Με την παραίτησή του, ο πατέρας της Ελισάβετ, Γεώργιος ΣΤ΄, έγινε βασιλιάς. Η νεαρή πριγκίπισσα βρέθηκε έτσι ξαφνικά στην πρώτη γραμμή της διαδοχής, μαζί με τη μικρότερη αδελφή της, Μαργαρίτα. Η παιδική της ηλικία άλλαξε και η οικογένεια μετακόμισε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η Ελισάβετ εκπαιδεύτηκε κατ’ οίκον, με μαθήματα ιστορίας, ξένων γλωσσών και μουσικής. Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου εκπαιδεύτηκε επίσης στην οδήγηση και τη συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων, συμμετέχοντας με τον δικό της τρόπο στην πολεμική προσπάθεια. Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η έννοια του καθήκοντος άρχισε να αποκτά για εκείνη ιδιαίτερη σημασία.

Ο γάμος με τον Φίλιππο και η οικογένεια

Στις 9 Ιουλίου 1947 ανακοινώθηκε ο αρραβώνας της με τον Φίλιππο Μαουντμπάτεν, πρώην πρίγκιπα της Ελλάδας και της Δανίας, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Κέρκυρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1947 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ. Μια ημέρα νωρίτερα, ο Γεώργιος ΣΤ΄ είχε απονείμει στον Φίλιππο τον τίτλο του Δούκα του Εδιμβούργου.

Απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Κάρολο, την Άννα, τον Άντριου και τον Έντουαρντ.

Ο Φίλιππος παρέμεινε στο πλευρό της Ελισάβετ σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας της. Ήταν ο άνθρωπος που τη γνώριζε πριν γίνει μονάρχης και έζησε μαζί της τις μεγάλες αλλαγές, τις κρίσεις και τις δύσκολες στιγμές.

Ο θάνατός του, τον Απρίλιο του 2021, αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά πλήγματα των τελευταίων χρόνων της ζωής της.

Η στέψη και η υπόσχεση μιας ζωής

Η Ελισάβετ έγινε βασίλισσα μετά τον θάνατο του πατέρα της, Γεωργίου ΣΤ΄, στις 6 Φεβρουαρίου 1952. Τότε βρισκόταν σε ταξίδι στην Κένυα.

Η στέψη της πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 1953 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ και αποτέλεσε ιστορικό γεγονός. Ήταν η πρώτη βρετανική στέψη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, γεγονός που βοήθησε τη νέα βασίλισσα να φέρει τον θεσμό πιο κοντά στη σύγχρονη εποχή. Από την αρχή της βασιλείας της, η Ελισάβετ έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της υπηρεσίας.

Στην πρώτη της χριστουγεννιάτικη ομιλία ως βασίλισσα είχε δηλώσει: «Δηλώνω ενώπιόν σας ότι όλη μου η ζωή, είτε είναι μακρά είτε σύντομη, θα είναι αφιερωμένη στην υπηρεσία σας».

Η υπόσχεση αυτή θα χαρακτήριζε ολόκληρη τη βασιλεία της. Για περισσότερες από επτά δεκαετίες είδε κυβερνήσεις να αλλάζουν, κοινωνίες να μεταμορφώνονται και τη Βρετανία να περνά από περιόδους κρίσης και μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Η ίδια επέλεξε να παραμένει πολιτικά ουδέτερη και να αντιμετωπίζει τον ρόλο της ως σύμβολο συνέχειας.

Το 1992 και η κρίση της Νταϊάνα

Το 1992 υπήρξε μία από τις δυσκολότερες χρονιές της βασιλείας της. Τρία από τα παιδιά της είχαν χωρίσει ή αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στους γάμους τους, ενώ πυρκαγιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο Κάστρο του Γουίνδσορ.

Η ίδια χαρακτήρισε εκείνη τη χρονιά «annus horribilis», έκφραση που έμεινε στην ιστορία. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1997, η μοναρχία βρέθηκε αντιμέτωπη με μία ακόμη μεγαλύτερη κρίση, μετά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι.

Η Ελισάβετ δέχθηκε έντονη κριτική επειδή παρέμεινε αρχικά στο Μπαλμόραλ μαζί με τα εγγόνια της, αντί να επιστρέψει αμέσως στο Λονδίνο. Τελικά επέστρεψε στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και απευθύνθηκε τηλεοπτικά στο βρετανικό κοινό, αναγνωρίζοντας τη βαθιά αγάπη που έτρεφε ο κόσμος για την Νταϊάνα.

Η μακροβιότερη μονάρχης

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 η Ελισάβετ ξεπέρασε τη βασίλισσα Βικτώρια και έγινε η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2022 συμπλήρωσε 70 χρόνια στον θρόνο, γιορτάζοντας το Πλατινένιο Ιωβηλαίο.

Παρά το ιστορικό ρεκόρ, η ίδια αντιμετώπιζε τη μακροχρόνια παραμονή της στον θρόνο με χαρακτηριστική σεμνότητα. Μακριά από τα πρωτόκολλα, η Ελισάβετ είχε τις δικές της μεγάλες αγάπες. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα άλογα και την ιππασία, ενώ τα κόργκι της αποτέλεσαν για δεκαετίες αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας της.

Διέθετε επίσης έντονο χιούμορ, κάτι που συχνά αποκαλυπτόταν σε στιγμές που έβγαινε από το αυστηρό βασιλικό πρωτόκολλο. Το 2012, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, συμμετείχε μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά βίντεο της βασιλείας της, εμφανιζόμενη ως ο εαυτός της απέναντι στον Τζέιμς Μποντ.

Η Ελισάβετ πίσω από το Στέμμα

Παρά την εικόνα της αυστηρής μονάρχη, η Ελισάβετ γνώριζε πολύ καλά την αξία της προσαρμογής στην εποχή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, τον Απρίλιο του 2020, απευθύνθηκε στους Βρετανούς σε μια προσπάθεια να τους προσφέρει αισιοδοξία και αίσθηση συνέχειας.

Η βασίλισσα παρέμεινε μέχρι το τέλος πιστή στην αντίληψη που είχε για τον ρόλο της: δεν ήταν εκεί για να πρωταγωνιστεί προσωπικά, αλλά για να υπηρετεί τον θεσμό. Ακόμη και όταν η ηλικία της προχωρούσε, συνέχιζε να πραγματοποιεί επίσημες συναντήσεις και να ασκεί τα καθήκοντά της.

Η τελευταία της ημέρα

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ελισάβετ πραγματοποιήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 στο Μπαλμόραλ. Εκεί υποδέχθηκε τη Λιζ Τρας, η οποία μόλις είχε αναλάβει την πρωθυπουργία της Βρετανίας. Η συνάντηση αποτέλεσε την τελευταία επίσημη πράξη της βασίλισσας.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 8 Σεπτεμβρίου, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι οι γιατροί της ανησυχούσαν για την κατάσταση της υγείας της και είχαν συστήσει να παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση στο Μπαλμόραλ. Η πριγκίπισσα Άννα παρέμεινε κοντά της, ενώ ο Κάρολος και άλλα μέλη της οικογένειας κατευθύνθηκαν προς το Μπαλμόραλ.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, η Ελισάβετ πέθανε ήσυχα. Η ανακοίνωση των Ανακτόρων ανέφερε ότι η βασίλισσα είχε φύγει από τη ζωή γαλήνια στο Μπαλμόραλ. Η είδηση σήμανε το τέλος μιας βασιλείας 70 ετών και την άμεση διαδοχή της από τον γιο της, Κάρολο, ο οποίος έγινε βασιλιάς Κάρολος Γ΄.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αβαείο του Γουέστμινστερ, ενώ αργότερα η Ελισάβετ τάφηκε στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο Κάστρο του Γουίνδσορ, μαζί με τον σύζυγό της, Φίλιππο.

Μια ζωή που ταυτίστηκε με μια εποχή

Η Ελισάβετ Β΄ έφυγε από τη ζωή έχοντας περάσει περισσότερα από 70 χρόνια στον θρόνο και έχοντας γίνει μέρος της καθημερινότητας πολλών γενεών Βρετανών. Από την απρόσμενη άνοδο στην πρώτη γραμμή της διαδοχής μέχρι την ιστορική της μακροβιότητα, η ζωή της ήταν συνδεδεμένη με τη μεταμόρφωση της Βρετανίας και του κόσμου.

Πίσω από το Στέμμα υπήρχε μια γυναίκα που αγαπούσε την οικογένεια, τα άλογα και τα σκυλιά της, είχε το δικό της χιούμορ και γνώριζε από μικρή ότι η προσωπική της ζωή θα ήταν άρρηκτα δεμένη με το καθήκον.

Η βασιλεία της τελείωσε στο Μπαλμόραλ, όμως η θέση της στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας είχε ήδη γίνει μοναδική. Ο ίδιος ο Κάρολος, στο μήνυμά του μετά τον θάνατό της, χαρακτήρισε τη βασιλεία της απαράμιλλη σε διάρκεια, αφοσίωση και προσφορά.

Πηγή: hello.gr