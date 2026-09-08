Χάθηκε σχεδόν τυφλό σκυλάκι με προβλήματα ακοής στη Λευκωσία - Μπορείτε να βοηθήσετε στον εντοπισμό του; (Φωτογραφία)

Όπως αναφέρουν, ο Charlie, είναι σχεδόν τυφλός και έχει προβλήματα ακοής.

Σε περίπτωση που τον εντοπίσετε, παρακαλείται όπως τον πλησιάσετε προσεκτικά, να μην τον κυνηγήσετε και να μην τον τρομάξετε.

Η φωτογραφία του και όλες οι πληροφορίες: