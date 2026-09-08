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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χάθηκε σχεδόν τυφλό σκυλάκι με προβλήματα ακοής στη Λευκωσία - Μπορείτε να βοηθήσετε στον εντοπισμό του; (Φωτογραφία)

 08.09.2026 - 12:31
Χάθηκε σχεδόν τυφλό σκυλάκι με προβλήματα ακοής στη Λευκωσία - Μπορείτε να βοηθήσετε στον εντοπισμό του; (Φωτογραφία)

Τα ίχνη του τετράποδου Charlie χάθηκαν από τη Λευκωσία με τους ιδιοκτήτες να κάνουν έκκληση για βοήθεια.

Όπως αναφέρουν, ο Charlie, είναι σχεδόν τυφλός και έχει προβλήματα ακοής.

Σε περίπτωση που τον εντοπίσετε, παρακαλείται όπως τον πλησιάσετε προσεκτικά, να μην τον κυνηγήσετε και να μην τον τρομάξετε.

Η φωτογραφία του και όλες οι πληροφορίες:

 

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