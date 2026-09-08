Το ανανεωμένο iStorm Λεμεσός άνοιξε τις πόρτες του με ένα εντυπωσιακό Grand Re-opening!

Η iStorm γιόρτασε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το Grand Reopening του πλήρως ανανεωμένου καταστήματός της στη Μαρίνα Λεμεσού, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την παρουσία της στην πόλη.

Με σύγχρονο σχεδιασμό και αναβαθμισμένους χώρους, το ανανεωμένο κατάστημα στη Λεμεσό προσφέρει πλέον μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη Apple εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν και να δοκιμάσουν τα προϊόντα Apple, καθώς και να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση από την ομάδα της iStorm, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τον ρυθμό της εκδήλωσης έδωσε η Myrophora με ένα ξεχωριστό live DJ set, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για να γνωρίσει το κοινό το νέο κατάστημα και τη συνολικά αναβαθμισμένη εμπειρία που προσφέρει.

Η βραδιά κορυφώθηκε με ένα εντυπωσιακό Drone Show, που φώτισε τον ουρανό της Λεμεσού με εικόνες εμπνευσμένες από τον κόσμο της Apple και της iStorm. Ιδιαίτερη θέση στο θέαμα είχε ο σχηματισμός για τη συμπλήρωση 10 χρόνων παρουσίας της iStorm στην Κύπρο, χαρίζοντας στο κοινό μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν στους ανανεωμένους χώρους, γνώρισαν από κοντά τη νέα εμπειρία του καταστήματος και ανακάλυψαν τον κόσμο της Apple σε ένα ιδιαίτερα ζωντανό και εορταστικό κλίμα. Η μουσική, το Drone Show και η ενέργεια του κοινού συνέθεσαν μια βραδιά που σηματοδότησε με τον καλύτερο τρόπο το νέο κεφάλαιο της iStorm.

Η νέα εποχή του iStorm Λεμεσός ξεκίνησε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Δείτε εδώ όσα έγιναν

iStorm

H iStorm είναι η μοναδική Apple Premium Partner (APP) αλυσίδα καταστημάτων με 20 καταστήματα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Λάρισα, τα Ιωάννινα και την Κύπρο.

Σκοπός των καταστημάτων iStorm, είναι να προσφέρουν μια απαράμιλλη εμπειρία εξυπηρέτησης και επικοινωνίας, αναδεικνύοντας τη πρωτοποριακή φύση των προϊόντων Apple, παρέχοντας υπηρεσίες που ξεπερνούν τις προσδοκίες και αναδεικνύουν την υψηλή ποιότητα και καινοτομία της Apple.

Η εταιρεία iStorm ΜΑΕ είναι μέρος του Ομίλου Quest.