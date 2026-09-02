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ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Η NOVIBET στην Κύπρο επιλέγει την TELIA & PAVLA BBDO ως στρατηγικό της συνεργάτη για τη διαφημιστική της προβολή

 02.09.2026 - 13:36
Η NOVIBET στην Κύπρο επιλέγει την TELIA & PAVLA BBDO ως στρατηγικό της συνεργάτη για τη διαφημιστική της προβολή

Η ΝOVIBET, ένα από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο του online στοιχήματος και της αθλητικής ψυχαγωγίας έχει επιλέξει να συνεργαστεί με την TELIA & PAVLA BBDO όσον αφορά τη διαφημιστική της παρουσία και προβολή στην Κύπρο. Η νέα συνεργασία επικεντρώνεται στους τομείς Media & Digital.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι άρτια καταρτισμένες ομάδες Media & Digital της TELIA & PAVLA BBDO αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών για μεγάλα brands.  Έμφαση δίνεται στη στρατηγική επικοινωνίας, στον ολοκληρώμενο σχεδιασμό προβολής στα ΜΜΕ, στο data-driven media planning, το digital expertise και τη συνεχή βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση δεδομένων και insights, τη διαρκή παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και την ευελιξία στην προσαρμογή της στρατηγικής, η συνεργασία στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση και καθιέρωση του brand ΝOVIBET στην κυπριακή αγορά. Βασική επιδίωξη είναι κάθε ενέργεια να συνδέεται με ξεκάθαρους επιχειρηματικούς στόχους και να συμβάλλει στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων.  

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Άθως Κυριάκου «η συνεργασία με τη ΝOVIBET αναδεικνύει περαιτέρω την ολοένα αυξανόμενη  δυναμική της TELIA & PAVLA στον χώρο του media και του performance marketing και επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία του δικτύου μας, της BBDO “We Do Big Things”: να θέτουμε δηλαδή τον πήχη ψηλά, να δημιουργούμε συνεργασίες με προοπτική και να μετατρέπουμε τη στρατηγική σκέψη σε ουσιαστικά, μετρήσιμα αποτελέσματα που ξεπερνούν τις προσδοκίες».

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