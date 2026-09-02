Καμπανάκι για τα ηλεκτρικά σκούτερ στην Κύπρο: «Βλέπουμε 12χρονα και 13χρονα να κάνουν σούζες» - Βίντεο

Όπως ανέφερε, τα ηλεκτρικά σκούτερ αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινότητας, ωστόσο παραμένει ανοικτό ένα βασικό ζήτημα, πού και με ποιες υποδομές θα μπορούν να κινούνται με ασφάλεια.

Ο κ. Ευριπίδου τόνισε ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υποδομές, ιδιαίτερα από τις τοπικές Αρχές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι όταν τελειώνει μια ποδηλατολωρίδα δημιουργείται το ερώτημα για το πού θα συνεχίσει να κινείται ο χρήστης του σκούτερ.

«Δεν θα βγάλουμε άκρη εάν δεν συμπληρωθούν οι υποδομές», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι το θέμα συζητείται εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη χρήση σκούτερ από παιδιά κάτω των 17 ετών, η οποία απαγορεύεται, στρέφοντας το βλέμμα και προς τους γονείς.

«Βλέπουμε 12χρονα και 13χρονα να κάνουν σούζες με τα σκούτερ», είπε, καλώντας τους γονείς να αναλάβουν τον δικό τους ρόλο στην προστασία των παιδιών.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο διατάγματος που προβλέπει, μεταξύ άλλων, κατακράτηση ηλεκτρικών σκούτερ από 30 έως 90 ημέρες για συγκεκριμένες παραβάσεις. Η διαβούλευση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια το κείμενο θα οδηγηθεί για νομοτεχνικό έλεγχο.

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