Έχετε τον σκύλο σας κοντά στο τραπέζι όταν τρώτε; Δείτε το λάθος που κάνετε

Σύμφωνα με τον Χουάν Θερβάντες, το συνηθισμένο σφάλμα της πλειονότητας των κηδεμόνων είναι να προσφέρουν μια μπουκιά στον σκύλο για να ηρεμήσει.

Αν και αποτελεί την πιο γρήγορη λύση, είναι ταυτόχρονα και η πιο επιζήμια. Δίνοντάς του φαγητό όταν σας κοιτάζει με παραπονιάρικο βλέμμα, δημιουργείτε έναν «επαγγελματία εκβιαστή».

Το λάθος που κάνει το 90% με τον σκύλο του

Η λογική είναι απλή και βασίζεται σε αρχές της συμπεριφοράς των ζώων: κάθε συμπεριφορά που επιβραβεύεται, επαναλαμβάνεται. Αν ο σκύλος διαπιστώσει ότι η επιμονή, το κλάμα ή το σπρώξιμο με τη μουσούδα αποδίδουν τροφή, δεν έχει κανέναν λόγο να σταματήσει. Αντιθέτως, θα εντείνει την προσπάθεια.



Για την ανατροπής αυτής της συνήθειας, ο εκπαιδευτής προτείνει έναν απαράβατο κανόνα: το τραπέζι είναι ιερό. Από την πρώτη στιγμή που το ζώο πλησιάζει για να ζητιανέψει, πρέπει να κατευθύνεται στον χώρο ανάπαυσής του.

Η διαδικασία πρέπει να γίνεται χωρίς φωνές, εξηγήσεις ή δραματοποιήσεις. Ο κηδεμόνας συνοδεύει ήρεμα τον σκύλο στο κρεβάτι του και επιστρέφει στο γεύμα του. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η διατήρηση της απόστασης και όχι η ενόχληση, ώστε ο σκύλος να μάθει να παραμένει ήρεμος στον χώρο του όσο οι ιδιοκτήτες τρώνε.

Η σημασία της θετικής ενίσχυσης και της αυτοσυγκράτησης





Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τη θετική εκπαίδευση, η οποία απορρίπτει την τιμωρία και εστιάζει στην επιβράβευση της επιθυμητής συμπεριφοράς.

Η σημασία του συγχρονισμού: Επιβραβεύοντας τον σκύλο όσο παραμένει ήρεμος στη θέση του, ενισχύεται η ηρεμία. Αντίθετα, η προσφορά τροφής την ώρα της διεκδίκησης ενισχύει την παρενοχλητική συμπεριφορά.

Εκπαίδευση στην υπομονή: Μαθαίνοντας το ζώο να συγκρατείται μέχρι να λάβει την κατάλληλη εντολή, καλλιεργείται η αυτοσυγκράτηση.

Γενίκευση της ηρεμίας: Οι ασκήσεις αυτές βοηθούν τον σκύλο να διατηρεί την ψυχραιμία του και σε άλλες καθημερινές καταστάσεις, όπως η βόλτα με το λουρί ή η αναμονή στην πόρτα.



Λιγότερο άγχος, μεγαλύτερη ασφάλεια

Οι ειδικοί συμπεριφοράς ζώων τονίζουν ότι αυτού του είδους η εκπαίδευση βελτιώνει την καθημερινή συμβίωση και ενισχύει τη συναισθηματική ευημερία του κατοικίδιου.

Ένας σκύλος που γνωρίζει τους κανόνες βιώνει λιγότερο στρες, καθώς η ώρα του φαγητού παύει να αποτελεί πεδίο συνεχούς διαπραγμάτευσης.

Η διαχείριση των παρορμήσεων απέναντι σε ισχυρά ερεθίσματα, όπως η μυρωδιά του φαγητού, μειώνει τη συνολική ανησυχία του ζώου μέσα στο σπίτι.

Όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτές, στόχος δεν είναι η στέρηση της αγάπης, αλλά η επίτευξη ισορροπίας. Η επιβράβευση συνεχίζει να υπάρχει, αλλά προσφέρεται στον σωστό χρόνο και στο σωστό μέρος.

Πηγή: iefimerida.gr