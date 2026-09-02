Ο Αβέρωφ έριξε το γάντι στην Αννίτα -Το κυπριακό πάνω από τον ΔΗΣΥ και η δύσκολη εξίσωση των Προεδρικών

Η Αννίτα Δημητρίου και ο Αβέρωφ Νεοφύτου, από διαφορετική τηλεοπτική συχνότητα και με διαφορά λίγων ωρών, έστειλαν μηνύματα τα οποία δύσκολα μπορούν να θεωρηθούν άσχετα μεταξύ τους.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, έβαλε μπροστά το κόμμα, τις διαδικασίες και την αυτόνομη πολιτική του παρουσία. Ο τέως πρόεδρος του κόμματος έβαλε μπροστά το Κυπριακό και την προοπτική λύσης.

Και κάπου εκεί βρίσκεται η ουσία της υπόθεσης.

Η Αννίτα έστειλε το μήνυμα της Πινδάρου

Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, η Αννίτα Δημητρίου δεν έκλεισε την πόρτα στις προσωπικές φιλοδοξίες. Το αντίθετο. Τις χαρακτήρισε θεμιτές.

Έβαλε όμως αμέσως και την προϋπόθεση: οι προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να υπηρετούν το ευρύτερο συμφέρον της παράταξης και του τόπου.

Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος προς τα πού πήγαινε το μήνυμα.

Στον ΔΗΣΥ γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ενδιαφέρον για την προεδρική υποψηφιότητα δεν περιορίζεται σε ένα πρόσωπο. Η ίδια η Αννίτα Δημητρίου, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης έχουν βρεθεί στο κάδρο.

Η πρόεδρος του κόμματος, ωστόσο, φρόντισε να υπενθυμίσει ότι κανένας δεν μπορεί να θεωρεί την υποψηφιότητα προσωπική υπόθεση. Υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχουν όργανα. Το ακόμη πιο καθαρό μήνυμα ήρθε, από την επανάληψη της θέσης ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Συναγερμός, είπε ουσιαστικά η Αννίτα, είναι αντιπολίτευση και θα παρουσιάσει τη δική του πρόταση στις Προεδρικές.

Μέχρι εδώ, όλα μοιάζουν ξεκάθαρα.

Μόνο που λίγες ώρες αργότερα ο Αβέρωφ Νεοφύτου φρόντισε να βάλει έναν μεγάλο αστερίσκο.

Στο Omega, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του για τις Προεδρικές. Δεν είπε όμως ότι θα είναι υποψήφιος.

Έκανε κάτι πιο πολιτικό. Συνέδεσε την απόφασή του, με το Κυπριακό.

Εάν το επόμενο διάστημα υπάρξουν εξελίξεις που δημιουργούν πραγματική προοπτική λύσης, τότε, όπως είπε, θα σταθεί δίπλα στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Εάν, αντίθετα, το Κυπριακό οδηγηθεί ξανά σε αδιέξοδο, τότε τα δεδομένα αλλάζουν.

Το δίλημμα που έθεσε είναι απλό: «Το αδιέξοδο ή τη λύση».

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τον ΔΗΣΥ.

Διότι ο Αβέρωφ δεν έμεινε μόνο στη δική του στάση. Απάντησε εμμέσως και στη θέση της Αννίτας Δημητρίου, ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να στηρίξει τον Χριστοδουλίδη.

Το ερώτημά του ήταν πολιτικά πολύ πιο βαρύ, από μια απλή διαφωνία.

Αν υπάρξει στρατηγικό σχέδιο λύσης του Κυπριακού, διερωτήθηκε ουσιαστικά, τι θα κάνει ο ΔΗΣΥ; Θα επιμείνει πάση θυσία σε δική του υποψηφιότητα, ή θα στηρίξει αυτόν που κάνει πράξη τον λόγο για τον οποίο υπάρχει η παράταξη;

Το γάντι στην Αννίτα

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δεν είπε απλώς «εγώ θα στηρίξω τον Χριστοδουλίδη».

Έθεσε το ίδιο ερώτημα στην ηγεσία του κόμματος.

Aυτό σημαίνει ότι, εάν στο Κυπριακό υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις, ο ΔΗΣΥ θα βρεθεί μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή.

Από τη μια, η θέση της ηγεσίας: ο ΔΗΣΥ θα έχει δικό του υποψήφιο και δεν θα στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Από την άλλη, η λογική Νεοφύτου: εάν ο Πρόεδρος οδηγήσει το Κυπριακό σε λύση, τότε το εθνικό ζήτημα, δεν μπορεί να μπει κάτω από την κομματική σημαία.

Με απλά λόγια, ο Αβέρωφ λέει: αν έρθει η λύση, αλλάζουν όλα.

Και αυτό είναι ένα μήνυμα, που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει η Πινδάρου.

Δεν είναι μόνο θέμα υποψηφίου. Η αντιπαράθεση, επομένως, δεν αφορά μόνο το ποιος θα είναι υποψήφιος του ΔΗΣΥ.

Αφορά το ποιος, θα αποφασίζει το πολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα επιλεγεί ο υποψήφιος.

Η Αννίτα Δημητρίου, θέλει έναν ΔΗΣΥ που θα αποφασίσει οργανωμένα, θεσμικά και μέσα από τα όργανά του.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, βάζει πάνω στο τραπέζι μια πολιτική προϋπόθεση που μπορεί να ανατρέψει τον κομματικό σχεδιασμό: την πορεία του Κυπριακού.

Ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ, εξέφρασε ξανά τη δυσφορία του για τη διαρροή δημοσκοπήσεων από την Πινδάρου και διερωτήθηκε κατά πόσο το να λέει την αλήθεια, συνιστά υπόσκαψη.

Δεν είναι τυχαίο, ότι επέλεξε αυτή τη χρονική στιγμή για να το επαναφέρει.

Ο ΔΗΣΥ μπαίνει σταδιακά, σε μια περίοδο εσωτερικής αναζήτησης.

Ποιος θα είναι ο υποψήφιος; Θα είναι η Αννίτα; Ο Αβέρωφ; Ο Παμπορίδης; Κάποιο άλλο πρόσωπο;

Αυτά είναι τα εύκολα ερωτήματα.

Το δύσκολο είναι άλλο:

Τι θα κάνει ο ΔΗΣΥ εάν το Κυπριακό κινηθεί προς τη λύση;

Εκεί η επιλογή δεν θα είναι απλώς κομματική. Θα είναι στρατηγική.

O Αβέρωφ Νεοφύτου, με τις τελευταίες του δηλώσεις, φρόντισε να το καταστήσει απολύτως σαφές.

Γιατί μπορεί σήμερα η συζήτηση, να αφορά τις Προεδρικές του 2028. Αύριο, όμως, εάν υπάρξει πραγματική κινητικότητα στο Κυπριακό, η συζήτηση μπορεί να αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο: αν ο ΔΗΣΥ θα επιλέξει την αυτόνομη κάθοδο ή την πολιτική της λύσης.

Και τότε η απόσταση ανάμεσα στην Πινδάρου και τον Αβέρωφ δεν θα είναι απλώς μια διαφορετική άποψη.

Θα είναι πολιτική επιλογή με συνέπειες.