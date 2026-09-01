Έρχεται κακοκαιρία; Πότε να αναμένουμε βροχές και καταγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Στα ανατολικά παράλια πιθανό να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως τις αυγινές ώρες. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά απόγειοι ασθενείς, μέχρι 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν νωρίς το απόγευμα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, αλλά τοπικά στα δυτικά παράλια αρχικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια, αλλά στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα κυρίως αίθριος, αλλά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, στα ορεινά ή και στο εσωτερικό. Τη νύκτα και νωρίς το πρωί αναμένεται τοπική αραιή ομίχλη και χαμηλή νέφωση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Πέμπτη, που είναι πιο ψηλά από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή.