Συγκλονιστική περιγραφή από τις τελευταίες στιγμές του Ντέμη Μαυρόπουλου - «Μου είπε χτυπά το σκάφος σου πίσω και ανέβασε τις άγκυρες»

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, «κάθε χρόνο την ίδια εποχή αντιμετωπίζουμε τέτοιο καιρό. Πέρσι αυτό έγινε αρχές της σεζόν. Μιλούσαμε μεταξύ μας και είπαμε ότι θα μείνουμε γιατί είχαμε μεγάλα σκάφη. Γύρω στις 10 ξεκίνησε η κακοκαιρία. Μετά τις 12 – 1 δυνάμωσε πολύ και αντί να ηρεμεί, φούντωνε παραπάνω».

Ο ίδιος περιέγραψε και την τελευταία επικοινωνία που είχε με τον Ντίμη.

«Μιλούσα στο τηλέφωνο με τον Ντίμη. Με καθοδηγούσε κάπως, ήξερε παραπάνω. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου είπε κτυπά το σκάφος σου πίσω. Εκεί τρομοκρατήθηκα, προσπάθησα να τραβήξω άγκυρα να πάω μπροστά. Είμαι ο πρώτος που κινδύνευσα και ο πρώτος που κτύπησα. Απ’ εκεί κατάλαβα ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Είδα δίπλα μου το σκάφος του Χριστάκη του Πέτσα να βυθίζεται.. μετά βλέπω τον Ντίμη που δεν πίστευα ότι θα μετακινηθεί, πήγαινε προς τα πίσω. Ξεκίνησε και αυτός το σκάφος είχε μια μηχανή και προσπάθησε να φύγει από τα βράχια. Τον είδα μπροστά στις άγκυρες προσπαθούσε να τις ανεβάσει..», ανέφερε.

«Ήταν πολύ δύσκολο.. φοβόμουν. Είδα τον Ντίμη που προσπάθησε να φύγει κι αυτός και τον γύρισε το κύμα», δήλωσε.

«Φάνηκα τυχερός.. είχα Άγιο, δεν θα τα κατάφερνα να πάρω πουθενά το σκάφος. Όλα τέλειωσαν.. πρέπει να πάρεις πολύ γρήγορες αποφάσεις εκείνη τη στιγμή. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Μίλησα με την Αστυνομία όταν το κατάλαβα», είπε χαρακτηριστικά.

Με δάκρυα στα μάτια, αναφέρθηκε και στην κόρη του Ντίμη η οποία ήταν πολύ κτυπημένη όταν ήρθε πάνω στο ελικόπτερο. «Ήταν τρομαγμένη και έκλεγε», όπως είπε.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής περιέγραψε και την τελευταία φορά που είδε τον Ντίμη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τον είδε την Παρασκευή.

«Έκανα το τραπέζι στο σκάφος μου και ήρθε και μου έφερε δώρο ένα μπουκάλι..»

Ήταν ο άρχοντας της περιοχής. Τον αγαπούσαμε όλοι, τον σεβόμασταν..», είπε στο Πρωτοσέλιδο.

Δείτε τη συγκλονιστική του περιγραφή στο πιο κάτω βίντεο: