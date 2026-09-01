«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ποια τα οφέλη για την Κύπρο

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός αντιβαλλιστικού και αντί-drone θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, ο κ. Ιακώβου τόνισε ότι η συμφωνία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η απλή αγορά ενός μεμονωμένου οπλικού συστήματος από την Ελλάδα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας, το οποίο συνδέει διαφορετικά συστήματα κάτω από ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Το δίκτυο, πρόσθεσε, περιλαμβάνει δυνατότητες αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων και άλλων απειλών, προστασίας από αεροσκάφη και πυραύλους, καθώς και επιτήρησης του εναέριου χώρου. «Επομένως έχουμε ένα ενιαίο δίχτυο για αντιμετώπιση των απειλών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΚΥΚΕΜ, το κρίσιμο ερώτημα αφορά τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα προχωρεί στη συγκεκριμένη επιλογή. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αναφέρεται σε περιφερειακές απειλές, είπε, είναι ξεκάθαρο ότι στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής και αμυντικής αντίληψης βρίσκεται η Τουρκία και το φάσμα δυνατοτήτων που διαθέτει.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία διαθέτει αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ, μεγάλο στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η εμπειρία των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, συνέχισε, έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των αντιλήψεων για την άμυνα και την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία έχει αναγκάσει πολλούς στον ελλαδικό χώρο να αναθεωρήσουν την άμυνα έναντι της Τουρκίας, καταδεικνύοντας την ανάγκη για έναν τεχνολογικά προηγμένο στρατό, με ένα σύστημα πολλαπλών στρωμάτων αεράμυνας», είπε.

Αυτό ακριβώς, πρόσθεσε, επιχειρεί σήμερα να δημιουργήσει η Αθήνα, υιοθετώντας μια διαφορετική φιλοσοφία στην οργάνωση της άμυνας της.

Ο κ. Ιακώβου σημείωσε ότι, πέραν των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής αποτελεί η γεωστρατηγική αντίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Υπό αυτά τα δεδομένα, είπε, η Ελλάδα στρέφεται προς το Ισραήλ και επιδιώκει να αναδομήσει την άμυνά της στη βάση μιας νέας φιλοσοφίας.

«Η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται ή δεν επικεντρώνεται σε μία κρίση να καταρρίψει μαχητικά της Τουρκίας, αλλά να δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο στρώμα άμυνας, το οποίο η Τουρκία πρέπει να διαπεράσει για να δημιουργήσει πλήγματα κατά της Ελλάδος», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, έχει ο ρόλος του Ισραήλ ως εταίρου της Ελλάδας στη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Το Ισραήλ, είπε, έχει αναπτύξει δυνατότητες που διαθέτουν ελάχιστες χώρες, έχοντας αποκτήσει παρατεταμένη πολεμική εμπειρία στην αντιπυραυλική και αντιαεροπορική άμυνα.

Παράλληλα, πρόσθεσε, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, την οποία, όπως ανέφερε, εξάγει πλέον σε τέτοιο βαθμό για την ενίσχυση ενός γειτονικού κράτους.

Ο κ. Ιακώβου εκτίμησε ότι η συμφωνία τοποθετεί τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ σε μια νέα βάση, πέραν της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

«Εκτός από τον τομέα της ενέργειας υπάρχει και στρατιωτική συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχουμε έναν γεωστρατηγικό συντονισμό», ανέφερε.

Αυτός ο συντονισμός, όπως υπογράμμισε, είναι το στοιχείο που επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο.

«Με αυτό το σύστημα δημιουργείται ένας ενιαίος γεωστρατηγικός συντονισμός, ο οποίος αρχίζει από το Αιγαίο και εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναπόφευκτα θα εντάξει και την Κύπρο σε αυτή τη συνεργασία, λόγω ακριβώς ότι καλύπτει αυτόν τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η Κύπρος», είπε στο ΚΥΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή, κατά την εκτίμησή του, αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας.

Ο Διευθυντής του ΚΥΚΕΜ ανέφερε, ακόμη, ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν υπογράφονται, κατά την άποψή του, χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, στοιχείο που προσδίδει πρόσθετη γεωπολιτική βαρύτητα στη συμφωνία Ελλάδας–Ισραήλ.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη παράμετρος ενισχύει την πίεση προς την Τουρκία σε σχέση με την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, ο κ. Ιακώβου εκτίμησε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αποτελεί απλώς ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την ανάλυσή του, ενισχύει τον στρατιωτικό και γεωστρατηγικό άξονα συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ και δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να βρίσκεται γεωγραφικά και στρατηγικά εντός του ευρύτερου αυτού πλαισίου.