Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ποια τα οφέλη για την Κύπρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ποια τα οφέλη για την Κύπρο

 01.09.2026 - 15:08
«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ποια τα οφέλη για την Κύπρο

Η συμφωνία Ελλάδας–Ισραήλ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα» αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις και για την Κύπρο, καθώς δημιουργεί προϋποθέσεις για έναν ευρύτερο γεωστρατηγικό συντονισμό αεράμυνας από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο, στον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία αναπόφευκτα θα βρεθεί στο επίκεντρο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ), διεθνολόγος Χρήστος Ιακώβου.

Κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει την χθεσινή υπογραφή της συμφωνίας στο Τελ Αβίβ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός αντιβαλλιστικού και αντί-drone θόλου με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, ο κ. Ιακώβου τόνισε ότι η συμφωνία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η απλή αγορά ενός μεμονωμένου οπλικού συστήματος από την Ελλάδα.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας, το οποίο συνδέει διαφορετικά συστήματα κάτω από ένα ενιαίο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Το δίκτυο, πρόσθεσε, περιλαμβάνει δυνατότητες αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων και άλλων απειλών, προστασίας από αεροσκάφη και πυραύλους, καθώς και επιτήρησης του εναέριου χώρου. «Επομένως έχουμε ένα ενιαίο δίχτυο για αντιμετώπιση των απειλών», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του ΚΥΚΕΜ, το κρίσιμο ερώτημα αφορά τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα προχωρεί στη συγκεκριμένη επιλογή. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία αναφέρεται σε περιφερειακές απειλές, είπε, είναι ξεκάθαρο ότι στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής και αμυντικής αντίληψης βρίσκεται η Τουρκία και το φάσμα δυνατοτήτων που διαθέτει.

Όπως ανέφερε, η Τουρκία διαθέτει αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ, μεγάλο στόλο μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η εμπειρία των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, συνέχισε, έχει οδηγήσει σε αναθεώρηση των αντιλήψεων για την άμυνα και την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία έχει αναγκάσει πολλούς στον ελλαδικό χώρο να αναθεωρήσουν την άμυνα έναντι της Τουρκίας, καταδεικνύοντας την ανάγκη για έναν τεχνολογικά προηγμένο στρατό, με ένα σύστημα πολλαπλών στρωμάτων αεράμυνας», είπε.

Αυτό ακριβώς, πρόσθεσε, επιχειρεί σήμερα να δημιουργήσει η Αθήνα, υιοθετώντας μια διαφορετική φιλοσοφία στην οργάνωση της άμυνας της.

Ο κ. Ιακώβου σημείωσε ότι, πέραν των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τουρκίας, σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της ελληνικής στρατηγικής αποτελεί η γεωστρατηγική αντίληψη της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Υπό αυτά τα δεδομένα, είπε, η Ελλάδα στρέφεται προς το Ισραήλ και επιδιώκει να αναδομήσει την άμυνά της στη βάση μιας νέας φιλοσοφίας.

«Η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται ή δεν επικεντρώνεται σε μία κρίση να καταρρίψει μαχητικά της Τουρκίας, αλλά να δημιουργήσει ένα πολυεπίπεδο στρώμα άμυνας, το οποίο η Τουρκία πρέπει να διαπεράσει για να δημιουργήσει πλήγματα κατά της Ελλάδος», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία, σύμφωνα με τον κ. Ιακώβου, έχει ο ρόλος του Ισραήλ ως εταίρου της Ελλάδας στη συγκεκριμένη προσπάθεια.

Το Ισραήλ, είπε, έχει αναπτύξει δυνατότητες που διαθέτουν ελάχιστες χώρες, έχοντας αποκτήσει παρατεταμένη πολεμική εμπειρία στην αντιπυραυλική και αντιαεροπορική άμυνα.

Παράλληλα, πρόσθεσε, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία, την οποία, όπως ανέφερε, εξάγει πλέον σε τέτοιο βαθμό για την ενίσχυση ενός γειτονικού κράτους.

Ο κ. Ιακώβου εκτίμησε ότι η συμφωνία τοποθετεί τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ σε μια νέα βάση, πέραν της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

«Εκτός από τον τομέα της ενέργειας υπάρχει και στρατιωτική συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Τώρα έχουμε έναν γεωστρατηγικό συντονισμό», ανέφερε.

Αυτός ο συντονισμός, όπως υπογράμμισε, είναι το στοιχείο που επηρεάζει άμεσα και την Κύπρο.

«Με αυτό το σύστημα δημιουργείται ένας ενιαίος γεωστρατηγικός συντονισμός, ο οποίος αρχίζει από το Αιγαίο και εκτείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο αναπόφευκτα θα εντάξει και την Κύπρο σε αυτή τη συνεργασία, λόγω ακριβώς ότι καλύπτει αυτόν τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η Κύπρος», είπε στο ΚΥΠΕ.

Η εξέλιξη αυτή, κατά την εκτίμησή του, αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς Τουρκίας.

Ο Διευθυντής του ΚΥΚΕΜ ανέφερε, ακόμη, ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δεν υπογράφονται, κατά την άποψή του, χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, στοιχείο που προσδίδει πρόσθετη γεωπολιτική βαρύτητα στη συμφωνία Ελλάδας–Ισραήλ.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη παράμετρος ενισχύει την πίεση προς την Τουρκία σε σχέση με την αναθεωρητική και επεκτατική πολιτική που, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, ο κ. Ιακώβου εκτίμησε ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν αποτελεί απλώς ένα νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, αλλά μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή.

Η συμφωνία, σύμφωνα με την ανάλυσή του, ενισχύει τον στρατιωτικό και γεωστρατηγικό άξονα συνεργασίας Ελλάδας–Ισραήλ και δημιουργεί νέα δεδομένα στον χώρο από το Αιγαίο έως την Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να βρίσκεται γεωγραφικά και στρατηγικά εντός του ευρύτερου αυτού πλαισίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη Λεμεσό η τελευταία πράξη για τον Ντίμη Μαυρόπουλο που πέθανε στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Κάβο Γκρέκο
Γιώτα Παπαδοπούλου: Η συγκινητική στιγμή που αποχαιρετά την κόρη της στη Βοστώνη – «Είμαι περήφανη, συγκινημένη, λίγο φοβισμένη» - Φωτογραφία
Πατέρας-ήρωας έχασε 38 κιλά για να σώσει τον 6χρονο γιο του - Η σπάνια μεταμόσχευση που υποβλήθηκε
Ανείπωτη θλίψη – «Έφυγε» από τη ζωή ο Θεόδωρος Χριστοφόρου
Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας: Τρεις νεκροί σε τροχαίο με δύο μοτοσικλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
Θρίλερ με τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη: «Μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας, αλλά δεν το σκότωσα εγώ» είπε ο 43χρονος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκλονιστική περιγραφή από τις τελευταίες στιγμές του Ντέμη Μαυρόπουλου - «Μου είπε χτυπά το σκάφος σου πίσω και ανέβασε τις άγκυρες»

 01.09.2026 - 14:52
Επόμενο άρθρο

Δεν τα πάμε καλά με τους γάμους στην Κύπρο: Σχεδόν έξι χωρισμοί κάθε μέρα – Δείτε τα στοιχεία

 01.09.2026 - 15:18
Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η οριστική μου απόφαση για το 2028 θα εξαρτηθεί από το Κυπριακό - Δεν είναι καιρός για οπισθοχώρηση»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η οριστική μου απόφαση για το 2028 θα εξαρτηθεί από το Κυπριακό - Δεν είναι καιρός για οπισθοχώρηση»

Παρέμβαση εφ’ όλης της ύλης έκανε στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» ο τέως Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, τοποθετούμενος για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επόμενη ημέρα στον Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά και το ενδεχόμενο συμμετοχής του στις Προεδρικές Εκλογές του 2028.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η οριστική μου απόφαση για το 2028 θα εξαρτηθεί από το Κυπριακό - Δεν είναι καιρός για οπισθοχώρηση»

Αβέρωφ Νεοφύτου: «Η οριστική μου απόφαση για το 2028 θα εξαρτηθεί από το Κυπριακό - Δεν είναι καιρός για οπισθοχώρηση»

  •  01.09.2026 - 13:54
VIDEO: Έκρηξη οργής στο λιμάνι της Κερύνειας: Συγγενείς θυμάτων συγκρούστηκαν με «αστυνομικούς» – Αποδοκιμασίες κατά Έρχιουρμαν και Τούρκου Πρέσβη

VIDEO: Έκρηξη οργής στο λιμάνι της Κερύνειας: Συγγενείς θυμάτων συγκρούστηκαν με «αστυνομικούς» – Αποδοκιμασίες κατά Έρχιουρμαν και Τούρκου Πρέσβη

  •  01.09.2026 - 12:24
Έτσι έγινε η απόπειρα φόνου στη Λευκωσία - Στο κελί οι δύο ύποπτοι

Έτσι έγινε η απόπειρα φόνου στη Λευκωσία - Στο κελί οι δύο ύποπτοι

  •  01.09.2026 - 12:32
VIDEO - ΥΠΟΙΚ: «Η Κύπρος έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην ΕΕ» – Τι είπε για μισθούς, συντάξεις και GSI

VIDEO - ΥΠΟΙΚ: «Η Κύπρος έχει τη φθηνότερη βενζίνη στην ΕΕ» – Τι είπε για μισθούς, συντάξεις και GSI

  •  01.09.2026 - 14:56
ΕΔΕΚ: Ένα κόμμα που δεν του αξίζει αυτή η επικαιρότητα

ΕΔΕΚ: Ένα κόμμα που δεν του αξίζει αυτή η επικαιρότητα

  •  01.09.2026 - 13:25
Ιός Δυτικού Νείλου: Τέσσερα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά στην Κύπρο - Πόσα βρίσκονται υπό διερεύνηση

Ιός Δυτικού Νείλου: Τέσσερα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά στην Κύπρο - Πόσα βρίσκονται υπό διερεύνηση

  •  01.09.2026 - 13:08
Συγκλονιστική μαρτυρία: Αιχμάλωτος του 1974 αποκάλυψε στη σύζυγο του λίγο πριν πεθάνει ότι βιάστηκε από Τούρκους

Συγκλονιστική μαρτυρία: Αιχμάλωτος του 1974 αποκάλυψε στη σύζυγο του λίγο πριν πεθάνει ότι βιάστηκε από Τούρκους

  •  01.09.2026 - 13:15
VIDEO - Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές των καυσίμων – Ενδέχεται να πλησιάσει τα €2,00 το πετρέλαιο κίνησης

VIDEO - Παίρνουν «φωτιά» οι τιμές των καυσίμων – Ενδέχεται να πλησιάσει τα €2,00 το πετρέλαιο κίνησης

  •  01.09.2026 - 12:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα