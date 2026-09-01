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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών μετά την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο

 01.09.2026 - 11:51
Έρχεται απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών μετά την τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο

Απόφαση για απαγόρευση απόπλου σκαφών, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το εκτόπισμα των πλοίων, αναμένεται να λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, θα ισχύει έως ότι ψηφιστεί το νομοσχεδίου που αφορά την Ακτοφυλακή.

Οι ανακοίνωση έγινε μετά το πέρας σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ), στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας Χρίστου Σενέκη, της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη και άλλων παραγόντων, με αντικείμενο την ασφάλεια στη θάλασσα και τα μέτρα προστασίας σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, στον απόηχο του πρόσφατου περιστατικού στο Κάβο Γκρέκο.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην αποτελεσματικότερη πρόληψη περιστατικών που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ όπως επισημάνθηκε, προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μετά τη σύσκεψη στο ΚΣΕΔ, δήλωσε ότι κρίθηκε σκόπιμο μετά το συμβάν στο Κάβο Γκρέκο να συναντηθούν οι αρμόδιοι Υπουργοί για να εξετάσουν το συμβάν και να λάβουν αποφάσεις για το τι μπορεί να γίνει στην μεταβατική περίοδο, καθώς ήδη έχει εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η δημιουργία της Ακτοφυλακής. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι «να υπάρχει ένας ενιαίος συντονισμός για όλες τις θαλάσσιες δραστηριότητες».

«Σήμερα υπάρχει μια διασπορά αρμοδιοτήτων την οποία είχαμε εντοπίσει εδώ και 60 χρόνια» και γι’ αυτό, συνέχισε «τον Μάρτιο η Κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να δημιουργηθεί η Ακτοφυλακή».

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την Ακτοφυλακή, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι βρίσκεται για νομοτεχνικό έλεγχο και μετά θα πάει στη Βουλή για ψήφιση κατά προτεραιότητα από πλευράς της Κυβέρνησης.

«Το συμβάν αυτό έφερε στην επιφάνεια κάποιες στρεβλώσεις τις οποίες στο μεταβατικό στάδιο θα επιλύσουμε με μια σειρά αποφάσεων, οι οποίες λήφθηκαν σήμερα» ανέφερε.

«Συγκεκριμένα θα εκδοθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ελπίζω αύριο, η οποία θα αφορά την απαγόρευση απόπλου ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και το μέγεθος και το εκτόπισμα των πλοίων. Αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να αντιληφθούν όλοι ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις σε όσους παραβιάζουν αυτή την απόφαση. Θα ισχύει μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Ακτοφυλακή» σημείωσε.

Ο κ. Φυτιρής είπε ακόμη ότι «στο νομοσχέδιο προβλέπονται κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τα διατάγματα που θα πηγάζουν από το νομοσχέδιο».

Κάτι άλλο το οποίο τέθηκε, συνέχισε «είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του διατάγματος, το οποίο θα αναλάβει η Λιμενική, η Αστυνομία και η Μοίρα Ελικοπτέρων της Αστυνομίας, ώστε έγκαιρα, μετά την έκδοση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, να γίνεται έγκαιρα έλεγχος των ακτών, ώστε να καλούνται όλοι όσοι βρίσκονται εκτός λιμένων και μαρίνων να εισέρχονται εντός για να προστατευθούν».

Σε σχέση με την επιχείρηση που στήθηκε για το συμβάν το περασμένο Σάββατο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι έγινε με συντονισμό από το ΚΣΕΔ «με μεγάλο ρίσκο για τα ελικόπτερα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ίσως αποσοβήθηκαν τα χειρότερα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη, με αυτά τα τρια σκάφη να βρίσκονταν κοντά στους βράχους, τα δύο απωλέσθηκαν».

«Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε πράξη, να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Χρειάζεται όμως και η συνδρομή των πολιτών, των ιδιοκτητών σκαφών, να ακούν τις προειδοποιήσεις και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και του ΚΣΕΔ, γιατί στέλνει σε όλους τις προειδοποιήσεις προς τους ναυτιλλομένους για δυσμενείς καιρικές συνθήκες» κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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