Ετοιμάζει παράταση για τα καύσιμα το ΥΠΟΙΚ - Ανακοινώνεται η απόφαση

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών απαντούσε σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, στο πλαίσιο συνεδρίας της Επιτροπής, την Τρίτη.

"Είναι στα σχέδιά μας, εγκρίθηκε από τον Υπουργό" το νομοσχέδιο και αναμένεται να πάει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί στη Βουλή πριν τις 17 Σεπτεμβρίου που λήγει η επιδότηση για να είμαστε έτοιμοι στις 18 του μήνα να εφαρμοστεί, πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δίνει παράταση στην επιδότηση μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Ανέφερε ότι υπάρχει από την ΕΕ όριο για μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από το κάθε κράτος και πρόσθεσε ότι η Κύπρος έχει μειώσει τον φόρο στο μέγιστο επιτρεπτό επίπεδο.

Σημείωσε ότι πέρα του 50% είναι ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ