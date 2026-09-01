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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο: Δήμαρχος στη Γερμανία διέταξε να μπουν κάμερες και μετά τον «τσάκωσαν» να παραβιάζει το όριο ταχύτητας

 01.09.2026 - 11:03
Απίστευτο: Δήμαρχος στη Γερμανία διέταξε να μπουν κάμερες και μετά τον «τσάκωσαν» να παραβιάζει το όριο ταχύτητας

Ο δήμαρχος μίας πόλης στη Γερμανία διέταξε την τοποθέτηση καμερών σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του οδικού της δικτύου, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα μία από αυτές τον κατέγραψε να παραβιάζει το όριο ταχύτητας.

Οι κάμερες και τα ραντάρ ταχύτητας είναι ίσως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πάταξης των δυνητικά εγκληματικών συμπεριφορών στον δρόμο, μεταξύ των οποίων η χρήση κινητού τηλεφώνου, και η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Στη Γερμανία, σειρά έχουν πάρει και οι μικρότερες σε πληθυσμό πόλεις, όπως το Άλμπσταντ, στο ομοσπονδιακό κρατίδιο Βάδη-Βυρτεμβέργη. Εκεί, ο δήμαρχος Ρόλαντ Τράλμερ είχε δώσει πρόσφατα εντολή για την τοποθέτηση καμερών σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους εντός του αστικού ιστού, σε σημείο όπου παρατηρούνται συχνά παραβατικές οδικές συμπεριφορές.

Ωστόσο ο δήμαρχος καταγράφηκε από μία από τις εν λόγω κάμερες ελέγχου την περασμένη εβδομάδα να παραβιάζει ο ίδιος το όριο ταχύτητας, και μάλιστα δύο φορές.

Κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος, μέλος του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών (CDU), παραδέχθηκε τις παραβάσεις του, οι οποίες επειδή ήταν ελάχιστα πάνω από το όριο ταχύτητας, δεν συνοδεύτηκαν από την αφαίρεση της άδειας οδήγησής του.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο Τράλμερ οδηγούσε με 56 και 58 χλμ./ώρα αντίστοιχα και κλήθηκε να πληρώσει πρόστιμο 30 ευρώ για κάθε παράβαση, με το όριο ταχύτητας στο εν λόγω σημείο να έχει οριστεί στα 50 χλμ./ώρα.

Ο Τράλμερ απέδωσε τα δύο περιστατικά σε στιγμές αφηρημάδας κατά την οδήγηση. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, την πρώτη φορά «αφαιρέθηκε», ενώ τη δεύτερη μιλούσε στο τηλέφωνο με έναν συνάδελφό του χρησιμοποιώντας το σύστημα ανοικτής ακρόασης του αυτοκινήτου του.

Ο δήμαρχος εξέφρασε δημόσια ότι λυπάται για τη συμπεριφορά του. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Παλαιότερα οδηγούσα αρκετά συχνά με υπερβολική ταχύτητα, όμως ως δήμαρχος θέλω να δίνω το σωστό παράδειγμα. Τα τελευταία πέντε χρόνια δεν έχω πληρώσει ούτε ένα πρόστιμο. Αυτή τη φορά ήταν απλώς προσωπική ανοησία».

Πηγή: carandmotor.gr

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