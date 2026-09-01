Τραγικό δυστύχημα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία: Έσπασε η σωλήνα και το ακροφύσιο σκότωσε 24χρονο υπάλληλο

Μαχαιρώματα στη Λευκωσία: Κρίσιμα 21χρονος μετά από επίθεση - Ανακρίνεται ένα πρόσωπο
Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγλαντζιάς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό 21χρονου.
Σύμφωνα με τους Times of India ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια όταν σημειώθηκε το δυστύχημα την περασμένη Πέμπτη.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας ο 24χρονος ήταν στο πρατήριο μαζί με άλλα άτομα όταν έσπασε η σωλήνα.
Αν και ο Καμρί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η οικογένεια του απαιτεί αποζημίωση υποστηρίζοντας ότι ήταν ο άτυχος 24χρονος υπάλληλος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος.
ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα
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