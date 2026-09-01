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Ξέχασαν λαχείο 466.000 ευρώ μέσα σε βιβλίο: Το βρήκαν μόλις 7 ημέρες πριν λήξει

 01.09.2026 - 07:22
Ξέχασαν λαχείο 466.000 ευρώ μέσα σε βιβλίο: Το βρήκαν μόλις 7 ημέρες πριν λήξει

Μια απίστευτη σύμπτωση έσωσε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ, που εντόπισε το τυχερό λαχείο του σχεδόν έναν χρόνο μετά την κλήρωση.

Μερικές φορές η τύχη δεν αρκεί για να κερδίσεις ένα μεγάλο ποσό. Χρειάζεται να είσαι και αρκετά τυχερός ώστε να μην... ξεχάσεις το νικητήριο λαχείο. Αυτό ακριβώς συνέβη σε ένα ζευγάρι από το Κεμπέκ του Καναδά, το οποίο είχε στην κατοχή του ένα λαχείο αξίας περίπου 466.000 ευρώ, χωρίς να γνωρίζει ότι είχε κερδίσει.

Η Νικόλ Πενό και ο Ρότζερ Λαρόκ είχαν αγοράσει το λαχείο την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου του 2018, για την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου. Κάπου στην πορεία, όμως, το εισιτήριο κατέληξε μέσα σε ένα βιβλίο και το ζευγάρι το ξέχασε εντελώς.

Το βιβλίο αποκάλυψε το μεγάλο μυστικό

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, μια απλή οικογενειακή στιγμή έμελλε να αλλάξει τα πάντα. Ο εγγονός του ζευγαριού χρειάστηκε ένα βιβλίο για την Ιαπωνία προκειμένου να ετοιμάσει μια σχολική εργασία.

Καθώς η Νικόλ έψαχνε το βιβλίο για να τον βοηθήσει, εντόπισε ανάμεσα στις σελίδες το παλιό λαχείο. Εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι κρατούσε στα χέρια της ένα εισιτήριο που άξιζε 466.000 ευρώ.

Το ζευγάρι αποφάσισε να ελέγξει τους αριθμούς της κλήρωσης. Η έκπληξη ήταν τεράστια: το λαχείο ήταν πράγματι το νικητήριο.

Η χαρά, όμως, δεν κράτησε πολύ πριν εμφανιστεί ένας ακόμη μεγαλύτερος λόγος για αγωνία. Η Νικόλ έσπευσε να ελέγξει στην ιστοσελίδα της Loto-Québec μέχρι πότε μπορούσαν να διεκδικήσουν τα χρήματα. Τότε διαπίστωσε ότι η προθεσμία πλησίαζε επικίνδυνα.

Τους έμεναν μόλις 7 ημέρες

Το ζευγάρι είχε στη διάθεσή του λιγότερες από 7 ημέρες για να εξαργυρώσει το νικητήριο λαχείο. Στο Κεμπέκ, η προθεσμία για τη διεκδίκηση ενός μεγάλου επάθλου είναι 365 ημέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης.

Έτσι, ένα λαχείο που θα μπορούσε να τους αλλάξει τη ζωή κινδύνευε να χάσει οριστικά την αξία του, απλώς επειδή είχε ξεχαστεί σε ένα βιβλίο.

Η ίδια η Νικόλ αναγνώρισε αργότερα πόσο καθοριστικός ήταν ο ρόλος του εγγονού της. Αν δεν της είχε ζητήσει το συγκεκριμένο βιβλίο για την εργασία του, είναι πιθανό το λαχείο να παρέμενε κρυμμένο μέχρι να περάσει η προθεσμία.

Τελικά, το ζευγάρι πρόλαβε να διεκδικήσει το έπαθλο και να εισπράξει τα περίπου 466.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

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