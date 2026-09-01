Πιάνουν δουλειά από σήμερα οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης - Πότε ξεκινούν οι μαθητές

Μαχαιρώματα στη Λευκωσία: Κρίσιμα 21χρονος μετά από επίθεση - Ανακρίνεται ένα πρόσωπο
Υπόθεση απόπειρας φόνου διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Αγλαντζιάς, μετά τον σοβαρό τραυματισμό 21χρονου.
Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα κτυπήσει την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και για τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης, μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου.
Παράλληλα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνεχίζονται οι διεργασίες σε ό,τι αφορά στο νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση.
Η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκε, ήδη, με ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ και σήμερα θα έχει επαφές με την ηγεσία της ΟΛΤΕΚ.
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