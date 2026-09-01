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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πιάνουν δουλειά από σήμερα οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης - Πότε ξεκινούν οι μαθητές

 01.09.2026 - 07:49
Πιάνουν δουλειά από σήμερα οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης - Πότε ξεκινούν οι μαθητές

Το πρώτο κουδούνι για τους μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών θα κτυπήσει την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου και για τα παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης, μία εβδομάδα αργότερα, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συνεχίζονται οι διεργασίες σε ό,τι αφορά στο νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση.

Η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συναντήθηκε, ήδη, με ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ και σήμερα θα έχει επαφές με την ηγεσία της ΟΛΤΕΚ.

 

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