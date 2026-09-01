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ΔΙΕΘΝΗ

Απίστευτο τροχαίο στην Κολομβία: Αναβάτης μηχανής παραβίασε το stop και «καρφώθηκε» μέσα σε λεωφορείο από... ανοιχτή πόρτα χωρίς να πάθει τίποτα!

 01.09.2026 - 08:23
Απίστευτο τροχαίο στην Κολομβία: Αναβάτης μηχανής παραβίασε το stop και «καρφώθηκε» μέσα σε λεωφορείο από... ανοιχτή πόρτα χωρίς να πάθει τίποτα!

Τύχη βουνό είχε ένας αναβάτης μηχανής στην Κολομβία όταν παραβίασε το stop σε διασταύρωση την ώρα που περνούσε ένα λεωφορείο στην πόλη Μπούχα το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή του τροχαίου, ο μοτοσικλετιστής φαίνεται να περνάει αφρενάριστος τη διασταύρωση.

Για καλή του τύχη, όμως, η πόρτα του μικρού λεωφορείου ήταν ανοιχτή με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» μέσα στο όχημα χωρίς, μάλιστα, να πάθει το παραμικρό.

Την ώρα του περίεργου τροχαίου μέσα στο λεωφορείο βρίσκονταν μόνο ο οδηγός του και ένας επιβάτης, οι οποίοι επίσης δεν τραυματίστηκαν.

Ο οδηγός του λεωφορείου, Ινοσένσιο Χουσπιάν, περιέγραψε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης τι συνέβη: «Καθώς διέσχιζα τον δρόμο, ένιωσα τη σύγκρουση, κοίταξα πίσω και είδα τον άνδρα. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν επιβάτης του λεωφορείου που είχε πέσει από τη θέση του λόγω του χτυπήματος, αλλά τελικά ήταν εκείνος που οδηγούσε τη μηχανή».

Σύμφωνα με τον Χουσπιάν ο ο μοτοσικλετιστής «προσπαθούσε να συνέλθει και έλεγε "είμαι καλά, συγχωρέστε με, δεν έπαθα τίποτα»" ενώ στη συνέχεια κατέβηκε από το λεωφορείο και έφυγε περπατώντας».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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