«Τρελή» καταδίωξη στις ΗΠΑ: 17χρονος μπήκε με το αυτοκίνητο σε αεροδρόμιο και τράκαρε με αεροπλάνο και τρακτέρ

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Νιου Χάμσαϊρ, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 20:00, όταν ένας αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει ένα μαύρο Ford Mustang του 2008 στην οδό Durham Street στο Πόρτσμουθ. Ο οδηγός, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο 17χρονος Γουάιατ Σίλι από το Ρότσεστερ, φέρεται να μην συμμορφώθηκε στην εντολή και να ανέπτυξε ταχύτητα.

Το όχημα, σύμφωνα με τις Αρχές, κινούνταν χωρίς αναμμένα φώτα και κατευθύνθηκε προς το αεροδρόμιο. Λίγο αργότερα, το Mustang έπεσε πάνω στην περιμετρική περίφραξη, την οποία διέλυσε, και στην συνέχεια μπήκε στον χώρο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αεροσκάφη αναφέρει το foxnews.

Ακολούθησε μια τρελή πορεία μέσα στις εγκαταστάσεις με το αυτοκίνητο να χτυπά αρχικά σε ένα τρακτέρ Kubota και στη συνέχεια σε ένα μικρό αεροσκάφος, το οποίο ήταν σταθμευμένο και ευτυχώς δεν είχε επιβάτες.

Μετά τις διαδοχικές συγκρούσεις, το όχημα ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 17χρονο οδηγό. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο της περιοχής για ιατρική αξιολόγηση.



Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 17χρονος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες που σχετίζονται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μη συμμόρφωση σε εντολή αστυνομικού, επικίνδυνη οδήγηση και παραβίαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται μετά από τροχαίο ατύχημα.



Ο 17χρονος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Πόρτσμουθ στις 9 Σεπτεμβρίου 2026.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα