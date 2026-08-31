Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το θάνατο ζευγαριού στην Ισπανία - Προσπάθησε να σώσει τον σύζυγό της που παγιδεύτηκε στο τζακούζι

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Daily Mail, η 51χρονη Τομασίνα Τόμπιν, μητέρα δύο παιδιών και κάτοικος Λονδίνου, φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει τον 48χρονο σύζυγό της, Πάτρικ Τόμπιν, όταν εκείνος εγκλωβίστηκε κάτω από το νερό σε τζακούζι της βίλας όπου παραθέριζαν, στην περιοχή Colina del Sol της Βαλένθια.

Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν περίπου στις 17:00 της Τρίτης από τους δύο έφηβους γιους τους, ηλικίας 14 και 16 ετών. Τα δύο παιδιά αναζήτησαν τους γονείς τους μέσα στη βίλα και τελικά τους βρήκαν κοντά στο τζακούζι. Αμέσως ειδοποίησαν έναν γείτονα, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε τις Αρχές.

Οι νεκροψίες που πραγματοποιήθηκαν στη 51χρονη και 48χρονο στον σύζυγό της, δεν έδειξαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης της βίλας ούτε ύποπτη δραστηριότητα από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι δύο σοροί φέρονται να βρέθηκαν εν μέρει έξω από το τζακούζι, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η 51χρονη ίσως κατάφερε κάποια στιγμή να απεγκλωβίσει τον σύζυγό της. Αρχικά, οι Αρχές εξέταζαν επίσης το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, ωστόσο αυτό το σενάριο έχει πλέον αποκλειστεί.

Τρεις συγγενείς της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένας θείος των εφήβων, ταξίδεψαν στην Ισπανία για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Πηγή: protothema.gr