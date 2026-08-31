Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το θάνατο ζευγαριού στην Ισπανία - Προσπάθησε να σώσει τον σύζυγό της που παγιδεύτηκε στο τζακούζι
ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το θάνατο ζευγαριού στην Ισπανία - Προσπάθησε να σώσει τον σύζυγό της που παγιδεύτηκε στο τζακούζι

 31.08.2026 - 14:43
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για το θάνατο ζευγαριού στην Ισπανία - Προσπάθησε να σώσει τον σύζυγό της που παγιδεύτηκε στο τζακούζι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο ενός ζευγαριού σε πολυτελή βίλα στην Ισπανία, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο ο άνδρας να παγιδεύτηκε στο σύστημα του υδρομασάζ και η σύζυγός του να έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να τον σώσει.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Daily Mail, η 51χρονη Τομασίνα Τόμπιν, μητέρα δύο παιδιών και κάτοικος Λονδίνου, φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει τον 48χρονο σύζυγό της, Πάτρικ Τόμπιν, όταν εκείνος εγκλωβίστηκε κάτω από το νερό σε τζακούζι της βίλας όπου παραθέριζαν, στην περιοχή Colina del Sol της Βαλένθια.

Τα πτώματά τους εντοπίστηκαν περίπου στις 17:00 της Τρίτης από τους δύο έφηβους γιους τους, ηλικίας 14 και 16 ετών. Τα δύο παιδιά αναζήτησαν τους γονείς τους μέσα στη βίλα και τελικά τους βρήκαν κοντά στο τζακούζι. Αμέσως ειδοποίησαν έναν γείτονα, ο οποίος με τη σειρά του κάλεσε τις Αρχές.

Οι νεκροψίες που πραγματοποιήθηκαν στη 51χρονη και 48χρονο στον σύζυγό της, δεν έδειξαν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Παράλληλα, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης της βίλας ούτε ύποπτη δραστηριότητα από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι δύο σοροί φέρονται να βρέθηκαν εν μέρει έξω από το τζακούζι, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η 51χρονη ίσως κατάφερε κάποια στιγμή να απεγκλωβίσει τον σύζυγό της. Αρχικά, οι Αρχές εξέταζαν επίσης το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, ωστόσο αυτό το σενάριο έχει πλέον αποκλειστεί.

Τρεις συγγενείς της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένας θείος των εφήβων, ταξίδεψαν στην Ισπανία για να αναλάβουν τη φροντίδα τους.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO - Θανατηφόρο στην Αυδήμου: Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές του 80χρονου – Τι εξετάζουν οι Αρχές
VIDEO: Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό - Δύο οχήματα κατέληξαν εκτός δρόμου, μεγάλες ζημιές
Κοιτάξτε καλά τις φωτογραφίες: Βρέθηκε σκυλάκι στην Αγλαντζιά - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης
Άφησε το αυτοκίνητο… όπου τον βόλεψε και έγινε viral - «Τέλειο πάρκινγκ!» - Δείτε φωτογραφία
Συγκινεί αγαπημένος Κύπριος ηθοποιός: Το βίντεο με τα 6 εγγόνια του που ανακάλυψε μετά από 5 χρόνια
Πέθανε ο Πέτρος Πέτρου: Πότε θα γίνει η κηδεία – Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στη φυλακή 37χρονος που ξυλοκοπούσε την σύζυγό του μπροστά στη δίχρονη κόρη τους

 31.08.2026 - 14:46
Επόμενο άρθρο

Εκδόθηκε NAVTEX για το Κάβο Γκρέκο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τα δύο ναυάγια

 31.08.2026 - 14:50
Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: Αποδεκτό το αίτημα για αναβολή - Πότε ορίστηκε

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: Αποδεκτό το αίτημα για αναβολή - Πότε ορίστηκε

Για την ερχόμενη εβδομάδα Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 10.30 το πρωί ορίστηκε η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τ/κ ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: Αποδεκτό το αίτημα για αναβολή - Πότε ορίστηκε

Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν: Αποδεκτό το αίτημα για αναβολή - Πότε ορίστηκε

  •  31.08.2026 - 14:34
ΠτΔ σε ΟΕΒ: «Στο 3,5% η ανάπτυξη το 2026» – «Στηρίζουμε τις οικογένειες, ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα, βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη»

ΠτΔ σε ΟΕΒ: «Στο 3,5% η ανάπτυξη το 2026» – «Στηρίζουμε τις οικογένειες, ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα, βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη»

  •  31.08.2026 - 11:09
Εκδόθηκε NAVTEX για το Κάβο Γκρέκο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τα δύο ναυάγια

Εκδόθηκε NAVTEX για το Κάβο Γκρέκο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για τα δύο ναυάγια

  •  31.08.2026 - 14:50
Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του Ντίμη Μαυρόπουλου – Όσα κατέδειξε

Τραγωδία στο Κάβο Γκρέκο: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του Ντίμη Μαυρόπουλου – Όσα κατέδειξε

  •  31.08.2026 - 15:37
Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους στην Κυψέλη: Το μαχαίρωσαν πάνω από 10 φορές

Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους στην Κυψέλη: Το μαχαίρωσαν πάνω από 10 φορές

  •  31.08.2026 - 14:53
Συγκλονιστικό βίντεο: Πατέρας προσπαθεί να σταματήσει ασθενοφόρα στην Κερύνεια αναζητώντας τα αγνοούμενα παιδιά του

Συγκλονιστικό βίντεο: Πατέρας προσπαθεί να σταματήσει ασθενοφόρα στην Κερύνεια αναζητώντας τα αγνοούμενα παιδιά του

  •  31.08.2026 - 13:17
«Καμπανάκι» από κοινότητα: Αυτοκίνητο γυρίζει στην περιοχή και ζητούν χρήματα από πολίτες - Δείτε φωτογραφίες

«Καμπανάκι» από κοινότητα: Αυτοκίνητο γυρίζει στην περιοχή και ζητούν χρήματα από πολίτες - Δείτε φωτογραφίες

  •  31.08.2026 - 11:11
Μετρούν τις πληγές τους οι γεωργοί από την κακοκαιρία – Περιμένουν αποζημιώσεις

Μετρούν τις πληγές τους οι γεωργοί από την κακοκαιρία – Περιμένουν αποζημιώσεις

  •  31.08.2026 - 12:04

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα