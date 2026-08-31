«Καμπανάκι» από κοινότητα: Αυτοκίνητο γυρίζει στην περιοχή και ζητούν χρήματα από πολίτες - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για σκούρο γκρι σαλούν αυτοκίνητο μάρκας Toyota Corolla, χρονολογίας περίπου 1985-1990, στο οποίο επιβαίνουν άτομα που φέρονται να ζητούν χρήματα από πολίτες, επικαλούμενα διάφορους προσωπικούς λόγους.

Η Κοινότητα Κυπερούντας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ενδίδουν σε πιέσεις για παροχή χρημάτων.

Παράλληλα, σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί παρόμοιο περιστατικό, προτρέπεται να συγκεντρώσει, εφόσον είναι δυνατόν, όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σχετικά με το όχημα και τα πρόσωπα και να επικοινωνήσει άμεσα με τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

Η Κοινότητα επισημαίνει ότι η ενημέρωση γίνεται με στόχο την προστασία και την ενημέρωση των κατοίκων και καλεί το κοινό να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή.