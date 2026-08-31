Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους στην Κυψέλη: Το μαχαίρωσαν πάνω από 10 φορές

Ο ιατροδικαστής εντόπισε στην πλάτη του παιδιού τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι, διαφορετικών διαστάσεων, με την υπόθεση να αντιμετωπίζεται ως βρεφοκτονία.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το μωρό γεννήθηκε και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Ωστόσο, δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια ούτε η ηλικία του βρέφους ούτε ο χρόνος θανάτου του.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές εντόπισαν το νεκρό βρέφος μέσα σε δοχείο που ήταν κρυμμένο σε βαλίτσα και ξεκίνησε ένα ντόμινο αποκαλύψεων σχετικά με την υπόθεση. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης.

Η ένοικος που ειδοποίησε τον διαχειριστή για όσα είχε παρατηρήσει να συμβαίνουν στην πολυκατοικία, μιλώντας στην κάμερα του Orange Press ανέφερε πως το ζευγάρι έμενε στον δεύτερο όροφο εδώ και έναν μήνα, ενώ σημείωσε ότι έβλεπε τα παιδιά να βγαίνουν μόνα τους το πρωί στον δρόμο. Ο σύζυγός της υπογράμμισε ότι πολλές φορές άφηναν ανοιχτή την εξώπορτα και πως έβλεπαν ανθρώπους που περίμεναν έξω και τους έκαναν σήμα με το κινητό για να ανοίξουν. Εν τέλει, αυτές οι συμπεριφορές την οδήγησαν στο να ειδοποιήσει τον διαχειριστή.

Παράλληλα πληροφορίες για την 15χρονη, που είναι έγκυος, και τον 9χρονο από τα δύο αγόρια που ήταν στο διαμέρισμα της Κυψέλης όταν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία του διαχειριστή του, αναφέρουν ότι διαπιστώθηκε πως νοσούν από αφροδίσια νοσήματα. Όπως επιβεβαιώνουν, μάλιστα οι αστυνομικές πηγές, στο διαμέρισμα της Κυψέλης βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα.

Το δεύτερο, από τα δύο αγόρια, ηλικίας 12 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου του γίνονται εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

«Ο Αφγανός χτύπησε την 15χρονη και τους κλείδωσα τα πράγματα για να μη φύγουν» λέει ο διαχειριστής του διαμερίσματος στην Κυψέλη

Την ίδια ώρα, ο διαχειριστής του διαμερίσματος, μιλώντας στο protothema.gr, κάνει λόγο για «περίεργες» σχέσεις ανάμεσα στα άτομα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι ενώ αποκαλύπτει πως η 15χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 25χρονο Αφγανό συλληφθέντα.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει στο ακίνητο ειδοποίησε την Αστυνομία και στη συνέχεια κλείδωσε τα πράγματα του ζευγαριού ώστε να μην εξαφανιστούν.

«Επειδή υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το θέμα των πληρωμών και είχαμε και παράπονα από τη διαχείριση της πολυκατοικίας υποψιάστηκα ότι κάτι γίνεται. Και πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι, είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική και επομένως τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα με πρόφαση να έρθει ο άνδρας που πιάστηκε με τα ναρκωτικά και ότι δεν θα μπορούσε να φύγει άμα δεν πληρώσει την οφειλή. Εμένα δεν με ενδιέφερε η οφειλή απλά κατάλαβα ότι κάτι τρέχει.

Άφησαν το σπίτι σε άθλια κατάσταση. Εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας μετά, αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτή που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και αυτός άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο» λέει ο διαχειριστής του σπιτιού που είχε νοικιαστεί με πλαστή ταυτότητα όπως εκτιμά ο ίδιος.

«Έναν μήνα περίπου έμειναν στο διαμέρισμα, είχαν κάνει κράτηση για δύο άτομα. Μετά βγήκε από ένα δωμάτιο ένα παιδάκι 9 ετών που δεν έμοιαζε καθόλου στους υπόλοιπους. Και εκεί άρχισα να υποψιάζομαι και τους κλείδωσα όλα τα πράγματα. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν κάποια παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου, μια κάμερα, ένα λάπτοπ και ναρκωτικά. Δεν υπήρχε καμία αλληλουχία για τις σχέσεις μεταξύ τους, δεν έβγαζε κανένα νόημα», προσθέτει.

Πηγή: protothema.gr