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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου, μία ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν οι γιατροί

 30.08.2026 - 17:49
Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρή 11χρονη σε πισίνα ξενοδοχείου, μία ώρα προσπαθούσαν να την επαναφέρουν οι γιατροί

Τραγωδία στα Χανιά με ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία να αφήνει την τελευταία της πνοή σε πισίναξενοδοχείου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έγιναν στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για μία ώρα, το κοριτσάκι δεν επανήλθε ποτέ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου, κατά τις ίδιες πηγές.

Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων. Περιπολικό της ΕΛΑΣ άνοιξε τον δρόμο στο ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο, κατά τις ίδιες πληροφορίες.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον διοικητή του νοσοκομείου Γιώργο Μπέα, διακομίστηκε στο τμήμα επειγόντων στις 14:55 χωρίς σφυγμό. Εκεί οι γιατροί για μία ώρα κατέλαβαν υπεράνθρωπες, όπως τόνισε ο διοικητής, προσπάθειες με ΚΑΡΠΑ ώστε να επανέλθει. Στις 16.00 η 11χρονη κατέληξε.

Πηγή: protothema.gr

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