Μήνυμα Ερντογάν για την τραγωδία στην Κερύνεια: «Ελπίζουμε σε θετικά νέα»



Ο Ερντογάν ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε συνεργασία με το ψευδοκράτος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για τους επτά ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

«Θέλω να εκφράσω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση μετά την ανατροπή του πλοίου στην Κερύνεια. Μετά το δυστύχημα διεξάγονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε συνεργασία με την "ΤΔΒΚ". Δυστυχώς, επτά αδελφοί μας έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα. Ελπίζουμε, Θεού θέλοντος, να λάβουμε θετικά νέα», ανέφερε.

Ο Τούρκος Πρόεδρος σημείωσε ακόμη ότι έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα της Τουρκίας και ότι οι τουρκικές αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Παράλληλα, ευχήθηκε περαστικά στους διασωθέντες και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους.