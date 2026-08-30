ΠτΔ: «Είμαστε δίπλα στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύπτουν»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Ιωνά Νικολάου και Κυριάκου Κολοκάση, στο Γέρι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να σχολιάσει τις αντιδράσεις των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας τόσο από την Κύπρο όσο και από την ΕΕ σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις του FIR Λευκωσίας, είπε «να αναφέρω πρώτα ότι γίνεται μια εξαιρετική, επαγγελματική δουλειά από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η χώρα μας ελέγχει ένα μεγάλο FIR, (είναι) ένα μεγάλο κέντρο ελέγχου περιοχής, (οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας) έχουν αυξημένες ευθύνες, πάντοτε ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό παρά τις προκλήσεις, όπως αυτές στις οποίες αναφερόμαστε και για τις οποίες γίνονται ενέργειες ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δεν αφορούν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά αφορούν την ασφάλεια πτήσεων, αφορούν πολλούς Ευρωπαίους πολίτες. Και σημειώνω τον επαγγελματισμό, με τον οποίον εργάζονται οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Είχα και την ευκαιρία να επισκεφθώ και το νέο Κέντρο που εγκαινιάσαμε τον περασμένο χρόνο, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και είμαστε δίπλα τους για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύπτουν»