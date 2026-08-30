Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

 30.08.2026 - 11:11
ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

Είμαστε πανέτοιμοι αν το κρίνει ο ΓΓ των ΗΕ, να συμμετέχουμε σε μια διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Νικολάου και Κολοκάση, στο Γέρι, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έρχεται εβδομάδα διεργασιών στο Κυπριακό με τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την κάθοδο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ερωτηθείς τι αναμένει από την επικείμενη συνάντηση του με τον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει ξεκινήσει, ήδη, η προεργασία στη βάση και των παραδοτέων από την εδώ παρουσία του ΓΓ αλλά και αργότερα από την παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Θα είναι εδώ και η κα Ολγκίν στα τέλη της πρώτης εβδομάδας Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε μέσα από εντατικές συναντήσεις να προκύψουν αποτελέσματα, να προκύψουν δεδομένα, και, ναι, ένα άτυπο ορόσημο να έχουμε ενώπιον μας τη βδομάδα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ όπου θα συναντηθούμε με τον ΓΓ ξεχωριστά, να ενημερώσουμε.

Και από δικής μας πλευράς, αν προκύψει ανάγκη, αν ο ΓΓ το κρίνει αναγκαίο, να γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση. Είμαστε πανέτοιμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι πράττουμε είναι με μοναδικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν».

Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν παραδοτέα μέχρι τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος είπε ότι «έχουμε υποχρέωση και αυτό πράττουμε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν παραδοτέα. Άρα, αν δεν υπάρξουν παραδοτέα, που είναι κάτι που δεν το ελπίζουμε, που δεν θέλουμε να γίνει, δεν θα είναι εξ υπαιτιότητας μας.

Θεωρώ ότι έγινε μια καλή πρώτη συζήτηση στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας, ΜΟΕ. Η παρουσία της κας Ολγκίν, αλλά και η εργασία που γίνεται από πλευράς των ΗΕ σε σχέση με τις συγκλίσεις είναι κάτι που θα βοηθήσει την όλη προσπάθεια, όπως επίσης φυσικά και οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ με τις εγγυήτριες δυνάμεις και αναφέρομαι ειδικότερα στην Τουρκία».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει συμφωνία για άνοιγμα οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συζητούμε, συζητούμε διάφορα θέματα στα ΜΟΕ. Εκείνο που ανέφερα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, το είπα και δημόσια, είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ τα οποία θα ενισχύουν τη μεγάλη προσπάθεια για επανένωση της πατρίδας μας, για επίλυση του Κυπριακού. Όχι ΜΟΕ που κανονικοποιούν την παρούσα παράνομη κατάσταση πραγμάτων.

Σε σχέση με τα οδοφράγματα, στην τελευταία συνάντηση ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα των τεσσάρων οδοφραγμάτων, όπως αυτά πρωτοσυζητήθηκαν στις 18 Μαρτίου του 2025, στη Γενεύη με τον ΓΓ. Από δικής μας πλευράς, και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίας του ΓΓ, αποδεχθήκαμε αυτό που ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε ως μια λογική, συμβιβαστική πρόταση. Στο τέλος της ημέρας δεν υπήρξε αποτέλεσμα, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια, πάντα με πνεύμα καλής θέλησης να υπάρξουν αποτελέσματα».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Σοβαρός τραυματισμός ζεύγους, στο νοσοκομείο η κόρη τους
«Πληρώνω Όσο Πετώ»: Η μεγάλη μάχη για τα σκουπίδια - Φόβοι ότι ο λογαριασμός θα καταλήξει στους πολίτες
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Μετρά πληγές μετά το σφοδρό χτύπημα - Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του
Εορτολόγιο: Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η μέρα - Τα γνωστά και σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξελίξεις με τη φωτιά στο πρατήριο: Χειροπέδες στον 38χρονο - Επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Λάρνακας

 30.08.2026 - 11:06
Επόμενο άρθρο

Σε εγρήγορση οι αρμόδιοι μετά την κακοκαιρία - «Το κράτος θα σταθεί αρωγός για αντιμετώπιση των προβλημάτων», είπε ο ΠτΔ

 30.08.2026 - 11:20

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

  •  30.08.2026 - 11:11
Κυπριακό: Το «momentum» των συναντήσεων, οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερχιουρμάν και το ρολόι που μετρά αντίστροφα για τον Γκουτέρες

Κυπριακό: Το «momentum» των συναντήσεων, οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερχιουρμάν και το ρολόι που μετρά αντίστροφα για τον Γκουτέρες

  •  30.08.2026 - 07:13
Εξελίξεις με τη φωτιά στο πρατήριο: Χειροπέδες στον 38χρονο - Επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Λάρνακας

Εξελίξεις με τη φωτιά στο πρατήριο: Χειροπέδες στον 38χρονο - Επιχείρησε να ταξιδέψει από το αεροδρόμιο Λάρνακας

  •  30.08.2026 - 11:06
Σε εγρήγορση οι αρμόδιοι μετά την κακοκαιρία - «Το κράτος θα σταθεί αρωγός για αντιμετώπιση των προβλημάτων», είπε ο ΠτΔ

Σε εγρήγορση οι αρμόδιοι μετά την κακοκαιρία - «Το κράτος θα σταθεί αρωγός για αντιμετώπιση των προβλημάτων», είπε ο ΠτΔ

  •  30.08.2026 - 11:20
Λάρνακα: Τον «τσάκωσαν» με διαρρηκτικά εργαλεία στο σακίδιο - Συνελήφθη 39χρονος

Λάρνακα: Τον «τσάκωσαν» με διαρρηκτικά εργαλεία στο σακίδιο - Συνελήφθη 39χρονος

  •  30.08.2026 - 11:32
Συγκλονίζουν τα αντίο στον πολυπρωταθλητή που χάθηκε στο Κάβο Γκρέκο - «Καλό ταξίδι, Ντίμη»

Συγκλονίζουν τα αντίο στον πολυπρωταθλητή που χάθηκε στο Κάβο Γκρέκο - «Καλό ταξίδι, Ντίμη»

  •  30.08.2026 - 10:15
Χωρίς ρεύμα ακόμη αρκετά νοικοκυριά στη Λευκωσία - «Μάχη» της ΑΗΚ για αποκατάσταση των βλαβών

Χωρίς ρεύμα ακόμη αρκετά νοικοκυριά στη Λευκωσία - «Μάχη» της ΑΗΚ για αποκατάσταση των βλαβών

  •  30.08.2026 - 10:48
Συναγερμός στη Λεμεσό: Αυτοκίνητο έγινε στόχος εμπρησμού - Χειροπέδες σε 19χρονη

Συναγερμός στη Λεμεσό: Αυτοκίνητο έγινε στόχος εμπρησμού - Χειροπέδες σε 19χρονη

  •  30.08.2026 - 09:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα