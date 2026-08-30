ΠτΔ: «Είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ που να ενισχύουν την προσπάθεια επανένωσης της πατρίδας μας»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο των ηρώων Νικολάου και Κολοκάση, στο Γέρι, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι έρχεται εβδομάδα διεργασιών στο Κυπριακό με τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και την κάθοδο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ερωτηθείς τι αναμένει από την επικείμενη συνάντηση του με τον κ. Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχει ξεκινήσει, ήδη, η προεργασία στη βάση και των παραδοτέων από την εδώ παρουσία του ΓΓ αλλά και αργότερα από την παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε. Θα είναι εδώ και η κα Ολγκίν στα τέλη της πρώτης εβδομάδας Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε μέσα από εντατικές συναντήσεις να προκύψουν αποτελέσματα, να προκύψουν δεδομένα, και, ναι, ένα άτυπο ορόσημο να έχουμε ενώπιον μας τη βδομάδα της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ όπου θα συναντηθούμε με τον ΓΓ ξεχωριστά, να ενημερώσουμε.

Και από δικής μας πλευράς, αν προκύψει ανάγκη, αν ο ΓΓ το κρίνει αναγκαίο, να γίνει και μια διευρυμένη συνάντηση. Είμαστε πανέτοιμοι προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι πράττουμε είναι με μοναδικό στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν».

Ερωτηθείς αν είναι αισιόδοξος ότι θα υπάρξουν παραδοτέα μέχρι τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος είπε ότι «έχουμε υποχρέωση και αυτό πράττουμε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξουν παραδοτέα. Άρα, αν δεν υπάρξουν παραδοτέα, που είναι κάτι που δεν το ελπίζουμε, που δεν θέλουμε να γίνει, δεν θα είναι εξ υπαιτιότητας μας.

Θεωρώ ότι έγινε μια καλή πρώτη συζήτηση στην πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε θέματα ουσίας, μεθοδολογίας, ΜΟΕ. Η παρουσία της κας Ολγκίν, αλλά και η εργασία που γίνεται από πλευράς των ΗΕ σε σχέση με τις συγκλίσεις είναι κάτι που θα βοηθήσει την όλη προσπάθεια, όπως επίσης φυσικά και οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ με τις εγγυήτριες δυνάμεις και αναφέρομαι ειδικότερα στην Τουρκία».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει συμφωνία για άνοιγμα οδοφραγμάτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συζητούμε, συζητούμε διάφορα θέματα στα ΜΟΕ. Εκείνο που ανέφερα στον Τουρκοκύπριο ηγέτη, το είπα και δημόσια, είμαστε έτοιμοι για ΜΟΕ τα οποία θα ενισχύουν τη μεγάλη προσπάθεια για επανένωση της πατρίδας μας, για επίλυση του Κυπριακού. Όχι ΜΟΕ που κανονικοποιούν την παρούσα παράνομη κατάσταση πραγμάτων.

Σε σχέση με τα οδοφράγματα, στην τελευταία συνάντηση ξανασυζητήσαμε αυτό το θέμα των τεσσάρων οδοφραγμάτων, όπως αυτά πρωτοσυζητήθηκαν στις 18 Μαρτίου του 2025, στη Γενεύη με τον ΓΓ. Από δικής μας πλευράς, και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης παρουσίας του ΓΓ, αποδεχθήκαμε αυτό που ο ίδιος ο ΓΓ ανέφερε ως μια λογική, συμβιβαστική πρόταση. Στο τέλος της ημέρας δεν υπήρξε αποτέλεσμα, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια, πάντα με πνεύμα καλής θέλησης να υπάρξουν αποτελέσματα».