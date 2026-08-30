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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Μετρά πληγές μετά το σφοδρό χτύπημα - Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του

 30.08.2026 - 07:16
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Μετρά πληγές μετά το σφοδρό χτύπημα - Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του

Φονικό ήταν το πέρασμα του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας, που έπληξε την Κύπρο.

Θύμα των καιρικών φαινομένων ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος, 76 ετών από τη Λεμεσό. Ο 76χρονος επέβαινε σε ιδιωτικό σκάφος το οποίο συγκρούστηκε σε βράχια, στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο.

Συνολικά έξι άτομα ανασύρθηκαν κατά την επιχείρηση, που συντόνισε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με σκοπό τη διάσωση ατόμων που βρίσκονταν σε κίνδυνο σε τρία σκάφη, λόγω της θαλασσοταραχής.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, ανασύρθηκε αναίσθητος από ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τρεις εκ των επιβαινόντων είναι καλά στην υγεία τους και, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έλαβαν εξιτήριο, ενώ δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Δύο από τα τρία σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο εκλιπών, Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν επιχειρηματίας ο οποίος είχε δραστηριοποιηθεί αρχικά με το εμπόριο και στην συνέχεια ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με τον τομέα των ακινήτων. Υπήρξε επίσης αθλητής στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ήταν ο δημιουργός του Μουσείου Αυτοκινήτου στη Λεμεσό.

Πηγή: Riknews.com

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