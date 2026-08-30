VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Roadreport, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τα οποία, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία και το οπτικό υλικό από τη σκηνή, φαίνεται να συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ιδιαίτερα στο μπροστινό και πλευρικό μέρος, ενώ συντρίμμια από τη σύγκρουση διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Στη σκηνή έσπευσαν δύο ασθενοφόρα για παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά τυχόν τραυματιών, ενώ κινητοποιήθηκαν και μέλη της Αστυνομίας.

Βίντεο από τη σκηνή καταγράφει τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με το ένα από τα οχήματα να έχει ακινητοποιηθεί σε τμήμα του δρόμου και συντρίμμια να έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Λόγω του τροχαίου, σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς η κυκλοφορία επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από την Αστυνομία.