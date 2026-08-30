Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζVIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα

 30.08.2026 - 07:43
VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, στον δρόμο Άλασσας–Λόφου, στην επαρχία Λεμεσού, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Roadreport, στο τροχαίο ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τα οποία, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία και το οπτικό υλικό από τη σκηνή, φαίνεται να συγκρούστηκαν μετωπικά.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ένα από τα οχήματα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ιδιαίτερα στο μπροστινό και πλευρικό μέρος, ενώ συντρίμμια από τη σύγκρουση διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα.

Στη σκηνή έσπευσαν δύο ασθενοφόρα για παροχή πρώτων βοηθειών και μεταφορά τυχόν τραυματιών, ενώ κινητοποιήθηκαν και μέλη της Αστυνομίας.

Βίντεο από τη σκηνή καταγράφει τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, με το ένα από τα οχήματα να έχει ακινητοποιηθεί σε τμήμα του δρόμου και συντρίμμια να έχουν καταλήξει στο οδόστρωμα.

Λόγω του τροχαίου, σχηματίστηκαν ουρές οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς η κυκλοφορία επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αναμένεται να διερευνηθούν από την Αστυνομία.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα
«Πληρώνω Όσο Πετώ»: Η μεγάλη μάχη για τα σκουπίδια - Φόβοι ότι ο λογαριασμός θα καταλήξει στους πολίτες
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Μετρά πληγές μετά το σφοδρό χτύπημα - Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του
Εορτολόγιο: Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η μέρα - Τα γνωστά και σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

 30.08.2026 - 07:39
Επόμενο άρθρο

Εορτολόγιο: Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η μέρα - Τα γνωστά και σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου

 30.08.2026 - 07:49
Κυπριακό: Το «momentum» των συναντήσεων, οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερχιουρμάν και το ρολόι που μετρά αντίστροφα για τον Γκουτέρες

Κυπριακό: Το «momentum» των συναντήσεων, οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερχιουρμάν και το ρολόι που μετρά αντίστροφα για τον Γκουτέρες

Θετική η συχνή επαφή Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν, αλλά όχι αρκετή. Οι καταγγελίες του κατοχικού ηγέτη, το «δεν θα αφήσουμε τους Τουρκοκύπριους να γίνουν αόρατοι», οι επιστολές σε Γκουτέρες και φον ντερ Λάιεν και η επιστροφή της Ολγκίν με τις καταγεγραμμένες συγκλίσεις των Ηνωμένων Εθνών, βάζουν πλέον τη διαδικασία μπροστά σε ένα κρίσιμο τεστ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Το «momentum» των συναντήσεων, οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερχιουρμάν και το ρολόι που μετρά αντίστροφα για τον Γκουτέρες

Κυπριακό: Το «momentum» των συναντήσεων, οι εμπρηστικές δηλώσεις Ερχιουρμάν και το ρολόι που μετρά αντίστροφα για τον Γκουτέρες

  •  30.08.2026 - 07:13
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Μετρά πληγές μετά το σφοδρό χτύπημα - Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Μετρά πληγές μετά το σφοδρό χτύπημα - Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος που έχασε τη ζωή του

  •  30.08.2026 - 07:16
«Πληρώνω Όσο Πετώ»: Η μεγάλη μάχη για τα σκουπίδια - Φόβοι ότι ο λογαριασμός θα καταλήξει στους πολίτες

«Πληρώνω Όσο Πετώ»: Η μεγάλη μάχη για τα σκουπίδια - Φόβοι ότι ο λογαριασμός θα καταλήξει στους πολίτες

  •  30.08.2026 - 07:18
«Πνίγηκε» στα περιστατικά η Πυροσβεστική: Φωτιές, διασώσεις και τροχαία - 382 κλήσεις σε ένα 24ωρο

«Πνίγηκε» στα περιστατικά η Πυροσβεστική: Φωτιές, διασώσεις και τροχαία - 382 κλήσεις σε ένα 24ωρο

  •  30.08.2026 - 08:34
VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα

VIDEO: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στη Λεμεσό - Στο σημείο δύο ασθενοφόρα

  •  30.08.2026 - 07:43
«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

«Σαρωτική» η Αστυνομία: Μπαράζ συλλήψεων μέσα σε μια νύχτα - Σωρεία καταγγελιών για διάφορα αδικήματα

  •  30.08.2026 - 07:29
Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

Συνεχίζει το μουντό σκηνικό: Πότε και σε ποιες περιοχές αναμένονται βροχές - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη

  •  30.08.2026 - 07:39
Εορτολόγιο: Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η μέρα - Τα γνωστά και σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου

Εορτολόγιο: Σε αυτούς είναι αφιερωμένη η μέρα - Τα γνωστά και σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα 26 Αυγούστου

  •  30.08.2026 - 07:49

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα