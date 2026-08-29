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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Europol, παρακολουθήσεις και τρεις συλλήψεις - Στο μικροσκόπιο το φερόμενο σχέδιο φόνου στην Κύπρο

 29.08.2026 - 16:58
Europol, παρακολουθήσεις και τρεις συλλήψεις - Στο μικροσκόπιο το φερόμενο σχέδιο φόνου στην Κύπρο

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου παρουσιάστηκαν σήμερα, Σάββατο οι τρεις ύποπτοι που συνελήφθησαν χθες σε Λάρνακα και Αμμόχωστο, στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Το Δικαστήριο εξέδωσε διατάγματα κράτησής τους για περίοδο οκτώ ημερών.

Σε δηλώσεις του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε πως η Αστυνομία Κύπρου έλαβε πληροφορίες από τις αρχές της Δανίας, μέσω της Europol, σχετικά με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια εναντίον προσώπων, η οποία φέρεται να προγραμματιζόταν να διαπραχθεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον κ. Βύρωνος, ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες, διακριτικές παρακολουθήσεις, συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων.

«Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν εξασφαλίστηκε μαρτυρία, βάσει της οποίας εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης εναντίον τριών προσώπων», ανέφερε ο κ. Βύρωνος.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση οι τρεις ύποπτοι.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «καταδεικνύει στην πράξη τη σημασία της άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών, της επιχειρησιακής συνεργασίας και της συντονισμένης δράσης μεταξύ των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών».

Όπως ανέφερε, το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα εξελίσσεται, αξιοποιεί νέες τεχνολογίες, ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και διασυνοριακά δίκτυα. Η αντιμετώπισή του, αντίστοιχα, απαιτεί σύγχρονες δυνατότητες, όπως έγκαιρη πληροφόρηση, ανάλυση δεδομένων, εξειδικευμένη επιχειρησιακή δράση και ουσιαστική συνεργασία χωρίς σύνορα, συμπλήρωσε.

Σε αυτή την κατεύθυνση, είπε, η Αστυνομία Κύπρου αναβαθμίζει σταθερά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται και αντιμετωπίζει το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα, ενισχύοντας τη συνεργασία της με την Europol και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αστυνομικές αρχές και επενδύοντας σε σύγχρονες μεθόδους πληροφοριακής και επιχειρησιακής αστυνόμευσης.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.

ΚΥΠΕ

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